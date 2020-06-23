Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Almanyanın Gütersloh şehri karantinaya alındı
DÜNYA

Almanya'nın Gütersloh şehri karantinaya alındı

Almanya'nın Gütersloh şehri karantinaya alındı

Almanya'da Gütersloh şehri, hızla yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle 30 Haziran'a kadar karantinaya alındığı bildirildi. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet mezbahanın bulunduğu Gütersloh'ta vakaların artması üzerine 'durumun yatışmasına yardım etmek' amacıyla, kentin 30 Haziran'a kadar karantinaya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA DHA
Bölgede vaka sayısı hızla yayılıyor.
Bölgede vaka sayısı hızla yayılıyor.

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

  • Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde düzenlediği basın toplantısında, Gütersloh’a bağlı Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda vaka sayısının bin 553’e yükseldiğini ve firmada çalışmayan 24 kişinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Bölgedeki durumun yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden Laschet, bundan dolayı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından Almanya’da ilk kez bir bölgede vaka sayılarının artmasından dolayı mart ayında alınan koruyucu tedbirlere dönüleceğini bildirdi.

Laschet, bu şekilde Tönnies et fabrikasının çevresi dışında virüsün halk arasında yayılıp yayılmadığını görmek istediklerini kaydetti.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi

Yoğun testler yaparak bir hafta boyunca durumu takip edeceklerini vurgulayan Laschet, Gütersloh bölgesi için geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar insanlar için temas kısıtlaması getirildiğini ve kamusal alanda sadece aile üyelerinin veya iki kişinin birlikte hareket edebileceğini söyledi.

Laschet, maske takma zorunluluğu bulunmayan kapalı alanlardaki tüm etkinliklerin de yasaklandığını ifade ederek, konser salonları, sinemalar, müzeler, sergi yerleri ve yüzme havuzları gibi yerlerin kapalı tutulacağını, kapalı alanda spor faaliyetlerinin de yasaklandığını kaydetti.

Açık alanda piknik ve mangal yapmanın da yasaklandığının altını çizen Laschet, barların da kapatılacağı, restoranların ise belirli şartlarda açık kalacağı bilgisini paylaştı.

Otobüs seyahatlerine izin verilmeyeceğini bildiren Laschet, karantinada bulunanlara testlere hızlı şekilde devam edileceğini ve bu testlerin yapılmasında polis ekiplerinin desteklerini alacaklarını anlattı.

Laschet, gelecek hafta tüm bakım ve huzurevlerinde yaşayanların yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya’daki et sektöründe çalışanlara Kovid-19 testi yapılacağını, bölgedeki halkın da gönüllü ve ücret ödemeden test yaptırma imkanına sahip olacağını dile getirdi.

Bölgeden çıkış yasağının getirilmediğini söyleyen Laschet, Gütersloh bölgesinde yaşayanlara başka bölgelere gitmeme çağrısında bulundu.

Laschet, bugün alınan bu tedbirlerin 30 Haziran'a kadar geçerli olacağını kaydetti.

Et fabrikasında geçen hafta vakaların artması üzerine 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş ve kreşler kapatılmıştı.

Almanya Türkiye'yi de listeye ekledi: 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek
KORONAVİRÜS
Almanya Türkiye'yi de listeye ekledi: 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek
Abone Ol Google News
Bir anda bastırdı

Bir anda bastırdı

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
Otobüsler için yeni düzenleme

Otobüsler için yeni düzenleme

Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: 6 ay ek süre verilecek.
Siz mi şampiyon olacaksınız!

'Siz mi
şampiyon olacaksınız!'

Olaylı maçta yaşananların perde arkasını anlattı.
Polisi çileden çıkardı

Polisi çileden çıkardı

​"Maskenizi neden takmıyorsunuz" diye sorunca...
İzmir sokakları<br> göle döndü

İzmir sokakları
göle döndü

​Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerleri su altında...
Oteller sezona hazır

Oteller sezona hazır

​64 noktada ateş ölçülecek, maskesiz gezilmeyecek.

F.Bahçe maçında<br>bize prim verdiler

F.Bahçe maçında
bize prim verdiler

​Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray itirafı.

Yine dolmuşçu yine olay

Yine dolmuşçu yine olay

​Maske takmayıp bir de sigara içti, yolcu uyarınca çıldırdı.

​Maske takmayan gençlerden şoke eden sözler.
Libya serüveni<br>Sisi'nin sonu olur

Libya serüveni
Sisi'nin sonu olur

​Mısır'ın askeri müdahale tehdidinin perde arkası.

​Süper Lig'de 28. haftaya Beşiktaş damga vurdu.

Otomobil fiyatına kurbanlık: Bu tosunun fiyatı 30 bin lira.

​İçine virüslü giren eşya saniyeler sonra steril şekilde çıkıyor.
Site kurmak sanıldığı kadar zor değil: Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar:
Teknoloji

Site kurmak sanıldığı kadar zor değil: Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar:

Web sitesi sahibi olmak isteyenler, daha önce hiç duymadıkları kavramlarla karşılaşabiliyor. Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bilgisayarların yani sunucuların, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türleri bulunuyor. İnternetin kalbi olarak nitelendirilen sunucular arasında en verimli hosting çözümlerinden biri ise Virtual Dedicated Server (VDS) ön plana çıkıyor.
Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı: Tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar
Hayat

Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı: Tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Öğretim üyelerimiz dahil olmak üzere tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar. Hastalardan isteğimiz, lütfen randevu saatlerine özen göstersinler. Biz hastane içerisinde ortalama 30 dakikada bir hasta kabul ediyoruz. Hastaların temiz bir ortamda muayene olmaları için, ortamdaki aletler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra hasta kabülü yapılıyor" dedi. Gerek, "Güven içerisinde başvurabilirler. Yeter ki maskelerini takıp gelsinler. Bekleme salonlarında da fiziki mesafe kurallarına uysunlar. Biz buna uygun tedbirleri aldık. Gelen hastalarımız da buna özen göstermeliler" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Bakanlığından karayolları taşımacılarına yeni düzenleme: 6 aylık ek süre verildi
Ekonomi

Ulaştırma Bakanlığından karayolları taşımacılarına yeni düzenleme: 6 aylık ek süre verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelikle geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi. koronavirüsle mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin "ambalajlı" olması şartı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.