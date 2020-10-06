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TÜRKİYE

Ankara'da koronavirüse karşı sıkı tedbirler: Maske takmayan pazarcıya tezgah kapama cezası

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle son haftalarda vaka sayılarında artış yaşanıyor. Korkutan tablonun yaşandığı illerin başında gelen Ankara'da ise tedbirler artırılıyor. Altındağ Zabıtası ve Altındağ İlçe Jandarma ekiplerinin Karacaören Semt Pazarı’nda yaptığı denetimlerde maske takmadığı tespit edilen dört pazarcıya hem idari para cezası hem de tezgah kapama cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Ankara'da maske takmayana tezgaha kapama cezası
Ankara'da maske takmayana tezgaha kapama cezası

Altındağ’da marketten manava, şarküteriden kafelere, pastanelerden güzellik salonlarına kadar denetim gerçekleştiren ekipler, bu kez de semt pazarlarında denetime çıktı. Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, vatandaşlar ve esnaf alınması gereken tedbirler hakkında bir kez daha uyarıldı. Pandemi tedbirlerine uymadığı görülen 4 pazar esnafına ceza kesildi. Esnafa hem idari para cezası hem de tezgah kapama cezası verildi.

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“Denetimi elden bırakmıyoruz”

“Covid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü mücadelemiz henüz bitmiş değil” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Pazarlarda hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi önceliğimiz. Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için denetimi elden bırakmıyoruz. Pandemi tedbirlerine uyulması şu anda bizim için çok önemli Çünkü halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye müsaade edemeyiz. Bugün yaptığımız denetimlerde gördük ki, maske takmayan esnaflarımız var. Bu esnaflarımıza cezai işlem uygulamak zorunda kaldık. Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ve birçok kurum ile iş birliği halinde halkımızın sağlığı için 7/24 görev başında olacağız” dedi.

Hem maske takmadı hem de polisi tehdit etti
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Hem maske takmadı hem de polisi tehdit etti
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.


Maske, sosyal mesafe ve hijyen

Önlemlere uyma konusunda herkesten özen beklediklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı, "Mücadelemiz bitmiş değil... Ülkemizde korona virüs tablosunun olumlu gidişatını hızlandırabilmek için önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Bu süreçte herkese, tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Kurallara uyan pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza aldıkları tedbirler için çok teşekkür ediyor, hiçbir gevşeme olmadan kurallara uymayı sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Endonezya'da sıra dışı ceza: Maske takmayan tabuta giriyor
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Endonezya'da koronavirüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Cakarta ilginç bir uygulama deniyor.
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NTV'nin haberine göre, maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.
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göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.
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göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.
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Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.
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Endonezya'da sıra dışı ceza: Maske takmayan tabuta giriyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için alınan ilginç önlemler ve cezalandırma yöntemlerine başvuran ülkelerin son durağı Endonezya oldu. Başkent Cakarta'da, maske takma kurallarını ihlal edenler, ceza olarak tabuta girip 100 saniye burada kalıyor. Yetkililer, bu sayede sorumsuz kişilerin ölümü düşünerek yaptıkları hatayı anlamalarını amaçlıyor.


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