Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ankarada vaka sayıları neden artıyor Uzmanlardan dikkat çeken tahmin
TÜRKİYE

Ankara'da vaka sayıları neden artıyor: Uzmanlardan dikkat çeken tahmin

Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle son günlerde vaka sayıları giderek artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il ilk riskli bölgelere dikkat çektiği kentlerden olan Ankara'dan da korkutan rakamlar geliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'da koronavirüs vakalarının artmasında, çevre illerde hastalanan kişilerin tedavi için gelmesinin de etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Önümüzdeki dönemde Ankara'daki rakamların azalmasını bekliyoruz. Tabi ki bu bir süreç, zaman alacaktır. Eylül ayının sonuna doğru Ankara rahatlar, diye tahmin ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ankara'da vaka sayıları korkutan rakamlara ulaştı.
Ankara'da vaka sayıları korkutan rakamlara ulaştı.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'daki vakaların özellikle ağustos ayı itibarıyla belirli artış trendine ulaştığını ve beklenenin üzerindeki hasta sayısı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Burada 2 önemli neden var. Bunlardan bir tanesi, Ankara'da oturan vatandaşlarımız; özellikle Ankara’nın çevresindeki illerden Ankara’ya göç etmiş kişilerden oluşuyor. Ankara; Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale gibi çevresindeki illerden çok fazla göç alan bir yer. Ve vatandaşlarımız buralara gittiler. Fiziki mesafeye, maske kullanımına gereken özen gösterilmedi. Daha kalabalık ortamlarda düğün yaptılar. Tarlada beraber çalıştılar.
'Tatile gidenler tedbirlere uymadı'Akşamları kalabalık ortamlarda beraberce yemek yediler. Ve bu hastalığın bir yerde yayılmasına neden oldular. Bunların bir kısmı ağustos ayının sonuna doğru geri döndü, bir kısmı hasta olarak geri döndü ve hastalığı buradaki kişilere de bulaştırdıklarını tahmin ediyoruz. İkinci bir neden ise yaz dönemi, diye tatile gidildi. Tatil yörelerinde de fiziki mesafe, toplu olarak bir arada bulunma gibi konularda çok özenli davranılmadı. Buralarda da hastalık kapıldı. Ve bu kişiler tatil dönüşü Ankara'da hastalanma oranlarını artırdı" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Gerek

Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: Şu an gündemimizde değil
KORONAVİRÜS
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: Şu an gündemimizde değil

"Eylül ayı sonunda rahatlar"

Prof. Dr. Gerek, Ankara çevresindeki illerde hastalanan kişilerin de tedavi için Ankara'ya geldiklerine dikkat çekerek, "Ankara’nın aslında sokaklarına baktığımız zaman özellikle maske konusunda duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu özellikle mart, nisan, mayıs döneminde de görmüştük. Ankara hakikaten Türkiye ortalamasının altındaki bir rakamla seyretmişti. Şu anda sayı bir miktar yüksek; ama Ankaralı bu konuda daha dikkatli ve özenli diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Ankara’daki rakamların azalmasını bekliyoruz. Ama tabi ki bu bir süreç, zaman alacaktır. Eylül ayının sonuna doğru Ankara rahatlar diye tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
OYNAT 01:14
Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi.


"Kış döneminde aşılama başlayabilir"

Prof. Dr. Gerek, tüm dünyada ve Türkiye'de rakamların son günlerde belli bir artış trendinde olduğunu dile getirerek, "Özellikle kuzey yarım kürede kış mevsimine giriyoruz. Sonbahar ve kış mevsiminde diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da belirli bir artış ayrıca fiziki mesafenin korunması konusunda da kapalı ortamlarda yaşayacağımız için bir zorlanma söz konusu olacak. Bunlar da muhtemeldir ki rakamlara yansıyacaktır. Ama aşı çalışmaları konusunda ümit vadeden sonuçlar gelmeye başladı. Belki bu kış döneminin gelmesiyle birlikte belirli ölçüde aşılama faaliyetleri de başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor
GÜNDEM
Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara alarm veriyor: İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 28
Title
İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Ankara'daki koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ankara alarm veriyor: İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği son günlerde riskler de artmaya başladı. Ankara'da ise tablo pek iç açıcı değil. Sağlık Bakanlığı tarafından başkentteki koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm ilçelerdeki koronavirüs vaka ve risk durumları ortaya çıktı. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Ankara'daki koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...


Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.