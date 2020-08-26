Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri: Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan yasaklandı

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklanırken bazı etkinliklere sınırlama getirildi. Son dakika olarak duyurulan habere göre; "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.

KORONAVİRÜS Sekiz ilde 65 yaşa düğün yasağı

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İkramlar durdurulacak

Açıklamada, düğün ve nikahlara ise bir saat sınırlaması getirildiği belirtildi. Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.

OYNAT 00:59 Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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