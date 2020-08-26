Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri: Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan yasaklandı
Ankara Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başkentte sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca, düğün ve nikahlara ise bir saat sınır getirildi.
Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklanırken bazı etkinliklere sınırlama getirildi. Son dakika olarak duyurulan habere göre; "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.
İkramlar durdurulacak
Açıklamada, düğün ve nikahlara ise bir saat sınırlaması getirildiği belirtildi. Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.