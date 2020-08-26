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Koronavirüs Ankarada yeni koronavirüs tedbirleri Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan yasaklandı
TÜRKİYE

Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri: Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan yasaklandı

Ankara Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başkentte sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca, düğün ve nikahlara ise bir saat sınır getirildi.

Haber Merkezi Diğer
Ankara'da düğünlere bir saat sınırlama getirildi.
Ankara'da düğünlere bir saat sınırlama getirildi.

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklanırken bazı etkinliklere sınırlama getirildi. Son dakika olarak duyurulan habere göre; "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.

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İkramlar durdurulacak

Açıklamada, düğün ve nikahlara ise bir saat sınırlaması getirildiği belirtildi. Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
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Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.

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