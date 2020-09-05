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TÜRKİYE

Ankaralı virüsü tatilde kaptı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, Ankara’da koronavirüs vakalarının artışına ilişkin, “Ankara halkı gittiği güney ya da kırsal tatilinde enfekte oldu. Ankaralı virüsü oradan aldı. Ankara’ya geldi, birbirlerine bulaştırdılar” dedi. Aydın, ekim ayından itibaren İstanbul’un yeniden ilk sıraya çıkabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ankara’da koronavirüs vakalarının artış nedenine ilişkin, “Ankara halkı gittiği güney ya da kırsal tatilinde enfekte oldu” dedi. Aydın, ekim ayından itibaren İstanbul’un yeniden ilk sıraya çıkabileceğini de belirtti.

MESAİ DÜZENLEMESİYLE KALABALIK AZALTILABİLİR

Ne kadar süreceği belli olmayan salgınla mücadele edildiğine dikkat çekerek, tekrar hayatı durduracak kısıtlamaları çok doğru bulmadığını kaydeden Aydın, “Devletin hizmet verdiği ve vatandaşın gitmek durumunda olduğu alanlarda mesai, mesafe düzenlemesi ile hijyen kuralları tedbiri önemlidir. Devlet, mesai planlaması yapabilir. Mesai düzenlemesiyle mesafe ayarlaması ile toplumsal kalabalıklar azaltılabilir. Serbest hayatın döndüğü alanların kurallarını koyup, kurallara uymayanlara bedel ödetilerek kurallara uyanların hayatlarının idame ettirilmesi sağlanması lazım. Kalabalıkları mümkün olduğu kadar kamunun güvenlik görevlileri aracılığıyla azaltmak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Kemalettin Aydın

BÖLGESEL KARARLAR GEREKİYOR

Aydın, Türkiye’de artık bölgesel kararlar gelmesi gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin başarılarının içinde cumartesi-pazar sokağa çıkma yasaklarının çok büyük etkisi vardı. Komple esnafı ve hayatı bütün zaman diliminde durdurmak yerine cumartesi-pazar sokağa çıkma yasakları ile gidişatın önü kesilebilir. Ama bunu tüm Türkiye’ye yayarak, tüm çalışma alanlarını kapatarak değil. Böyle kesmelerle yükseliş trendinin önüne geçilebilir” dedi.

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