Koronavirüs Araştırmaya göre Omicron yüksek asemptomatik taşıyıcı oranına sahip
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Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Omicron varyantının diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının sonucunun asemptomatik taşıyıcıların olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Araştırmaya göre Omicron yüksek asemptomatik taşıyıcı oranına sahip
Araştırmaya göre Omicron yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip.

Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi.

  • Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.
  • Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.
  • Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.

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