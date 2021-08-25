Koronavirüs Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi
TÜRKİYE

Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi

Koronavirüs ile mücadele eden Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad hayatını kaybetti. Vefat haberlerini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doktorun da aşı yaptırmadığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi
Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti.

İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.

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