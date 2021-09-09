Koronavirüs Aşılamaya rağmen vefat sayıları neden yüksek?
TÜRKİYE

Aşılamaya rağmen vefat sayıları neden yüksek?

Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında toplam uygulanan doz sayısı 99 milyonu geçmesine rağmen, vefat sayıları hala yüksek seviyelerde. Bunun sebebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soran Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Bakan Koca'nın verdiği cevabı bugünkü köşe yazısında paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşılamaya rağmen vefat sayıları neden yüksek?
Mehmet Acet ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Aşılama sayısına rağmen Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının neden yüksek olduğu sorusunu Fahrettin Koca'ya yönelten Acet, birinci ağızdan aldığı cevabı aktardı. Acet'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

AŞILAMASI TAM OLMAYANLARDAN KAYNAKLI

Bakan Koca, sorduğum soruya, aşılı olanlarla olmayanların yoğun bakım ve vefat oranlarını yansıtan rakamlarla cevap verdi. Rakamlar, ölüm sayısının bu kadar çok olmasının, gerçekten de, aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış olanlarla doğrudan ilişkili olduğuna işaret ediyor.

-İki doz aşı yaptırıp üzerinden 14 gün geçirmiş olanların sayısı 35 milyon.

-Yoğun bakım ve vefat oranları, iki doz aşısını olup üzerinden 14 gün geçirmiş olan bu grupta yüzde 10.

-Bu grup içinde olup da vefat edenler arasında 60 yaş üstü ve ek hastalığı olanların sayısı çoğunlukta.

-Aşılamada bu aşamaları geçirmemiş olanların sayısı ise 27 milyon.

-Yoğun bakım ve vefat sayılarında bu grubun oranı ise yüzde 90.

  • Her gün bir uçak dolusu insanın korona nedeniyle hayatını kaybetmesinin gerekçesini bu rakamlar ortaya koyuyor. Aşı olanlar arasında da hayatını kaybedenler oluyor ama günlük vefat sayısının bu kadar yüksek olmasının birinci sebebi, aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış olanlar.

Mehmet Acet'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...

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