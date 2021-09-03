Koronavirüs Aşısız yolculara şehirlerarası tren seyahatlerinde test zorunluluğu
TÜRKİYE

Aşısız yolculara şehirlerarası tren seyahatlerinde test zorunluluğu

Kovid-19 aşısı olmayan yolcular, şehirlerarası tren seyahatlerinde PCR test sonuçlarını göstermek zorunda. HES kodu, PCR testi ve aşı kartı gibi belgelerini ibraz etmeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Bu belgeleri göstermeyenler, ilk istasyonda indirilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Aşısız yolculara şehirlerarası tren seyahatlerinde test zorunluluğu
Fotoğraf: Arşiv

Şehirlerarası tren yolculuklarında 18 yaş altı yolcular HES koduyla seyahat edebilecekken, 18 yaş üzeri yolcular aşı olduklarını HES uygulamasından belgeleyecek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz ederek seyahat edebilecek.

18 YAŞ ALTI HES KODU GÖSTERECEK

İçişleri Bakanlığının "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" çerçevesinde, şehirlerarası tren yolculuğuyla ilgili olarak 2 yaş altı bebek yolcular için HES kodu gerekmiyor, 18 yaş altı yolcular ise HES koduyla biletlerini alabilecek, trenle seyahat edebilecekler.

48 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ OLMALI

18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan yolcular (Kovid 19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) durumlarını HES uygulamasından belgeleyerek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecekler.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLMEYECEK

Gar ve istasyon girişlerinde ise HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek, trende tespiti halinde ilk istasyonda trenden indirilerek bilet ücretleri iade edilmeyecek. Seyahat bilgileri, salgın süresince gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde filyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere yetkili makamlarla paylaşılacak.

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