Aşıya en yakın ülkeler: Koronavirüs aşısı bulundu mu, son durum ne?

Bilim insanlarının çalışmalarından bazıları bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bazıları ise virüsün tedavisine yönelik. Peki klinik çalışmalarda bulunan ülkeler aşıya ne kadar yaklaştı ve ne kadar aşı çalışmaları bulunuyor?

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Aşılar hangi aşamada ilerliyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, 182 aşı adayı eylül ayı başı itibariyle klinik öncesi değerlendirme aşamasında yer alıyor. Aralarında 36 aşı adayının klinik denemeleri devam ediyor. 9 aşı adayının insan üzerinde denemelerine başlandı.

En çok konuşulan aşılar hangileri?

AstraZeneca/Oxford Üniversitesi

Moderna

Pfizer/BioNTech

Johnson & Johnson

Sanofi/GlaxoSmithKline

Novavax

Rus Sputnik V aşısı

Çin'de geliştirilen aşı adayları

Çin, en çok aşı çalışması yapan ülke

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Çin'de 3'ü üçüncü, 6'sı birinci ve ikinci klinik deneme aşamalarındaki 9 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor.

Çin'den sonra ABD'nin 8 aşı adayı klinik deneme etabında. ABD'nin en gelişmiş aşısı Moderna şirketi tarafından üretiliyor. Yetkililer bu aşının sonbaharda hazır olabileceğini ifade ediyor.

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Klinik denemeleri kaç etaptan oluşuyor?

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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