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Aşıya en yakın ülkeler: Koronavirüs aşısı bulundu mu, son durum ne?

Dünyayı etkisi altına alana ve neredeyse bir milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs, hızını kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Bilim insanları ise virüse karşı savaşmayı sürdürüyor. Salgına karşı aşı ve ilaç geliştirmek zaman alsa da son durum çok olumlu yönde ilerliyor. Peki aşıda son durum ne ve aşıya en yakın ülkeler hangileri haberimizin detaylarında...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bilim insanlarının çalışmalarından bazıları bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bazıları ise virüsün tedavisine yönelik. Peki klinik çalışmalarda bulunan ülkeler aşıya ne kadar yaklaştı ve ne kadar aşı çalışmaları bulunuyor?

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Aşılar hangi aşamada ilerliyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, 182 aşı adayı eylül ayı başı itibariyle klinik öncesi değerlendirme aşamasında yer alıyor. Aralarında 36 aşı adayının klinik denemeleri devam ediyor. 9 aşı adayının insan üzerinde denemelerine başlandı.

  • En çok konuşulan aşılar hangileri?
  • AstraZeneca/Oxford Üniversitesi
  • Moderna
  • Pfizer/BioNTech
  • Johnson & Johnson
  • Sanofi/GlaxoSmithKline
  • Novavax
  • Rus Sputnik V aşısı
  • Çin'de geliştirilen aşı adayları

Çin, en çok aşı çalışması yapan ülke

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Çin'de 3'ü üçüncü, 6'sı birinci ve ikinci klinik deneme aşamalarındaki 9 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor.

  • Çin'den sonra ABD'nin 8 aşı adayı klinik deneme etabında. ABD'nin en gelişmiş aşısı Moderna şirketi tarafından üretiliyor. Yetkililer bu aşının sonbaharda hazır olabileceğini ifade ediyor.

Aşıda işler yolunda
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Aşıda işler yolunda

Klinik denemeleri kaç etaptan oluşuyor?

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

  • Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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