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Koronavirüs AstraZeneca aşısına bağlı kan pıhtılaşması vakaları devam ediyor 5 kişide daha görüldü
DÜNYA

AstraZeneca aşısına bağlı kan pıhtılaşması vakaları devam ediyor: 5 kişide daha görüldü

Avustralya’da, AstraZeneca tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşması (tromboz) tespit edildi. Toplam tromboz vaka sayısı 11’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
AstraZeneca aşısına bağlı kan pıhtılaşması vakaları devam ediyor: 5 kişide daha görüldü
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Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya bağlı kan pıhtılaşması (tromboz) vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Avustralya Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan açıklamada, Avustralya’da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşmasının tespit edildiği ve toplam tromboz vakası sayısının ise 11’e yükseldiği ifade edildi.

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Tromboz nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 hastadan 4’ünün taburcu edildiğini ifade eden TGA, "AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile bağlantılı olması muhtemel olan 5 yeni kan pıhtıları ve düşük kan trombositleri raporu Tromboz ile Trombositopeni Sendromu (TTS) olarak değerlendirilmiştir. Avustralya’nın Victoria eyaletinden 74 yaşındaki bir erkek ve 51 yaşındaki bir kadın, Queensland eyaletinden 66 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya eyaletinden 64 yaşındaki bir kadın ve Tasmanya eyaletinde 70 yaşındaki bir erkekte tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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Sidney Bölgesi için daha sıkı Kovid-19 önlemleri getirildi

Ülkenin Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian yaptığı açıklamada, yeni 2 yerel vakanın tespit edilmesinin ardından Sidney Bölgesi için daha sıkı Kovid-19 önlemleri getirdiğini duyurdu. Sidney Bölgesi ve banliyölerinde geçerli olacak yeni kısıtlamaların, 6 Mayıs’tan 10 Mayıs tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Avustralyalı yetkililer, hane başına ziyaretçi sayısını çocuklar da dahil olmak üzere 20 misafir ile sınırlandırarak, toplu taşıma araçlarında ve mağaza, tiyatro, hastane ve huzurevleri gibi iç mekanlarda maske takılmasını gerekli hale getirdi.

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Öte yandan, Avustralya’da 2 Mayıs tarihine kadar kayda geçen verilerde, vatandaşlara uygulanan 2,2 milyon doz Kovid-19 aşılarının 1,4 milyonun AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı olduğu kaydedildi.

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