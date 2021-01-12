AstraZeneca ile Oxford aşı onayı için AB'ye başvurdu

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini duyurdu.

OYNAT 00:31 Joe Biden'a canlı yayında koronavirüs aşısının ikinci dozu yapıldı ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşıyı 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, ikinci doz aşıyı da oldu.



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EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir sürede çıkabileceği belirtildi.

AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.

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KORONAVİRÜS Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay: Yüzde 95 etkili

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık 2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

400 milyon alacak

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.