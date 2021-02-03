Koronavirüs AstraZenecanın koronavirüs aşısına İsviçreden onay çıkmadı Veriler yetersiz bulundu
DÜNYA

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına İsviçre'den onay çıkmadı: Veriler yetersiz bulundu

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi. AstraZeneca aşısı için daha önce 5,3 milyon doz sipariş verildiği aktarılan açıklamada, aşıya ilişkin olumlu verilerin sunulması halinde derhal geçici onay verilebileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Swissmedic tarafından yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya henüz onay verilmediği belirtilerek, "AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak şimdiye kadar sunulan ve analiz edilen veriler henüz onay vermek için yeterli değil. Aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için yeni çalışmalardan elde edilecek ek verilere ihtiyaç var." ifadesi kullanıldı.

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"Veri sunulmalı ve analiz edilmeli"

  • Açıklamada, AstraZeneca aşısına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Kuzey ve Güney Amerika'da devam eden Faz 3 denemelerinden elde edilecek verilerinin sunulması ve analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.

AstraZeneca aşısı için daha önce 5,3 milyon doz sipariş verildiği aktarılan açıklamada, aşıya ilişkin olumlu verilerin sunulması halinde derhal geçici onay verilebileceği bildirildi.

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15,8 milyon doz sipariş verilmişti

  • Federal hükümet Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech aşının yanı sıra Moderna ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları için toplam 15,8 milyon doz sipariş verildiğini açıklamıştı. Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de Kovid-19 aşılama çalışmaları geçen yıl aralık sonuna doğru başlamıştı.

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna ve Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşıların kullanımına izin verilen ülkede, şimdiye kadar 315 bin 33 Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

  • Öte yandan İsviçre'de son 24 saatte 1796 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, 42 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle salgının başından bu yana vefat edenlerin sayısı 8 bin 800'e, vaka sayısı ise 538 bin 524'e ulaştı.

26 kantondan oluşan İsviçre'de, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler, Kovid-19 salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalmıştı. Hükümet, şubat sonuna kadar sert önlemlerin devam edeceğini açıklamıştı.

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