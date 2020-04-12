Koronavirüs Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
DÜNYA

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 53’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan salgından iyileşen sayısı ise 404 bin 554 kişi oldu.

Haber Merkezi DHA
Hindistan’da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü.
Hindistan’da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü.

Asya ülkelerinden Singapur’da ölü sayısı 1 kişi artarak 8’e çıkarken, Japonya’da ise 9 kişi daha artarak 108’e yükseldi. Güney Kore ve Tayland’da ise ölü sayısı 3 kişi daha arttı.

  • Güney Kore’de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 32 artarak toplamda 10 bin 512’ye, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 368’e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 214’e yükseldi.


JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 108, TAYLAND’DA İSE 38

Japonya’da salgında 743 kişi daha enfekte olarak, enfekte kişi sayısı 6 bin 748’e çıkarken; 77 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 762 iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle öl sayısı 108’e çıktı. Tayland’da ise enfekte sayısı 33 artarak toplamda 2 bin 551 kişinin enfekte olduğu, aralarından bin 218 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 kişi daha artarak 38’e çıktı.


SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 8’E ÇIKTI

Singapur’da ise son 24 saatte 191 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 2 bin 299’a çıkarken; 36 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 528 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak 8’e yükseldi.


HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 289

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise son 24 saatte 904 kişi daha artarak 8 bin 504 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 40 artarak 289 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 972 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

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