Asya’da ikinci dalga paniği: Mücadelede örnek gösterilen Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı

Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletilirken, Asya’da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore’nin başkenti Seul’de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin’de Rusya ve Kuzey Kore’yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı. Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan’da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Son vakalardan önce Çin ve Güney Kore’de hastalığa yeni yakalananların sayısının durma noktasına geldiği belirtiliyordu.

VUHAN’DA 5 YENİ VAKA

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan’da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan’da 76 gün süren karantina 8 Nisan’da kaldırılmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Mi, hastalık belirtileri gösterenlerin tıbbi yardım almaları ve test yaptırmaları çağrısında bulundu.

GÜNEY KORE ŞAŞIRTTI

CNN’in konuyla ilgili analizinde, salgında önlemlerin erken kaldırılmasının risklerine dikkat çekilerek “Çin’in verileri şüpheli bulunabilir ya da bu kadar büyük bir ülkede tüm vakaların tespit edilmesi zor olabilir. Fakat görece küçük ve sınırlarını daha rahat denetim altına alabilen bir ülke olan Güney Kore’nin salgınla mücadele politikası tüm dünyada örnek gösterilmişti” denildi.

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SİNGAPUR’DA VAKA SAYISI FIRLADI

Değerlendirmede, “Önlemlerin erken kaldırılmasının yaratabileceği riskleri ve kazanıldığı sanılan bir savaşın belki de yeni başlamış olabileceğini görmek için Singapur’a bakmak yeterli” uyarısı yapılırken, Nisan başında ülkedeki vaka sayısı 2000’den az olduğuna şimdi bu sayının 23 binden fazlaya yükseldiğine dikkat çekildi.

JAPONYA ALARM VERİYOR

Öte yandan Japonya’nın başkenti Tokyo’da salgın için ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90’ının dolduğu açıklandı. Vaka sayısındaki olası artışa karşı Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakaları için ayrılan yataklı hasta kapasitesini 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Hastalığı hafif atlatan kişiler ise sağlık sistemindeki tıkanmanın önüne geçmek için hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole ediliyor.