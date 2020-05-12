Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs AVM önünde uzun kuyrukta bekleyenlerin söyledikleri şaşırttı Kulaklık almak için bekliyorum
TÜRKİYE

AVM önünde uzun kuyrukta bekleyenlerin söyledikleri şaşırttı: Kulaklık almak için bekliyorum

Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alış veriş merkezleri önünde ikinci günde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri sık sık anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlatırken bir vatandaş “kulaklık almak için bu kuyruğu çekiyorum” demesi şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
AVM önlerinde sırada bekleyenler...
AVM önlerinde sırada bekleyenler...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) dün yeniden açılmıştı. Esenyurt’ta bir alış veriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar bugün de tekrarlandı.

DHA

DHA

Esenyurt polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.

AVM'ye giriş kuyruğu: Vatandaşlar sabah saatlerinde akın etti, kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 8
Title
Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi.
Title
Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
AVM'ye giriş kuyruğu: Vatandaşlar sabah saatlerinde akın etti, kuyruk oluştu
Beylikdüzü'de bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.


"EŞE DOSTA HEDİYE ALACAĞIM"

AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM’lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti.

  • Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, “kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum” derken bir başka vatandaş ise "bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım” demesi şaşkınlık uyandırdı.

İlk güne geçer not: İşletmeler genel olarak kurallara uysa da ilk gün acemiliği nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı
KORONAVİRÜS
İlk güne geçer not: İşletmeler genel olarak kurallara uysa da ilk gün acemiliği nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı

Sağlık Bakanı Koca'dan AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili uyarı: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili uyarı: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir


Abone Ol Google News
İlk kez vaka ve vefat yok

İlk kez vaka ve vefat yok

​Büyükşehirlere ek olarak karantinadaki Zonguldak'tan güzel haber.
HDP vekili 650 bin TLlik arabasıyla geldi

HDP vekili 650 bin TL'lik arabasıyla geldi

​"Benim oğlum taş üstünde yatıyor, bunlar bu arabalarla geziyor."
Kulaklık için bekliyorum

Kulaklık için bekliyorum

​AVM önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan ilginç sözler...
Ölçüme başladılar

Ölçüme başladılar

Bakan Ersoy'un açıklamaları heyecanlandırdı.
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.

Güçlü<br>büyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.

Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.
Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.