Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Avrasya ülkelerinde koronavirüs tablosu Vaka ve vefat sayıları
DÜNYA

Avrasya ülkelerinde koronavirüs tablosu: Vaka ve vefat sayıları

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs vakaları ve ölümler artıyor. Son 24 saatte Ukrayna'da 455, Kazakistan'da 195, Ermenistan'da 82, Özbekistan'da 29, Gürcistan'da 27 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 455 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 10 bin 861'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının bin 413'e, ölü sayısının ise 11 artarak 272’ye ulaştığı aktarıldı.

Kazakistan'da uçuşlar kısmen başlatıldı

Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.

Seferler, sıhhi epidemiyolojik kurallara sıkı uyulması ve günde 4 sefer yapılması şartıyla başlatıldı.

Almatı'dan kalkan ilk uçak, yerel saatle 08.35'te Nur Sultan Havalimanı'na iniş yaptı.

Sıhhi epidemiyolojik kurallar gereği yolcular, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belgeyle uçağa alındı.

Koruyucu maske ve eldiven takmak zorunda olan yolcular, uçağa aralarında bir sıra boş olacak şekilde oturtuldu.

Nur Sultan ve Almatı şehirlerinden Kızılorda, Petropavlovsk, Öskemen ve Semey şehirlerine uçuşların 4 Mayıs itibarıyla kısıtlı olarak başlatılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 195 artarak 3 bin 551'e, taburcu olanların sayısı da 21 artarak 879'a çıktı.

Ülkede salgında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan’da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 756’ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 504'e ulaştığını ifade etti.

Akmatova, 856 kişinin hastanede, 3 bin 156 kişinin de ev karantinasında bulunduğunu aktardı.

Ülkede salgından 8 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da ölü sayısı 33 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 82 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 148'e, ölü sayısı 1 artarak 33'e çıktı.

Bugüne kadar 22 bin 177 test yapılan ülkede, 977 kişi iyileşti, 1136 hastanın da tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 119'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 3 artarak 119’a, iyileşenlerin sayısı ise 1272’ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 897 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan’da 29 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 29 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 46'ya, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1134'e çıktığını açıkladı.

Bugüne kadar salgından 9 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 903 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 270 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Dünya Bankası, Özbekistan'a geçen ay tahsis ettiği 95 milyon dolara ek olarak 200 milyon dolar krediyi onayladı.

Gürcistan'da vaka sayısı 569 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 27 artarak 569'a, iyileşenlerin sayısının da 184'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 kaynaklı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent’te korona sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketildi
GÜNDEM
Başkent’te korona sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türkiye'den Somali'ye tıbbi malzeme yardımı bu gece gidiyor
GÜNDEM
İbrahim Kalın açıkladı: Türkiye'den Somali'ye tıbbi malzeme yardımı bu gece gidiyor

ABD’de korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı: Eyaletlere göre vaka ve vefat sayıları
DÜNYA
ABD’de korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı: Eyaletlere göre vaka ve vefat sayıları

CİMER'e yazıp muhabbet kuşu istemişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı yerine getirildi
HAYAT
CİMER'e yazıp muhabbet kuşu istemişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı yerine getirildi
Abone Ol Google News
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.
DİSK rezaleti

DİSK rezaleti

​Ne sokağa çıkma yasağı dinlediler ne sosyal mesafe.
#evdekal'ıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Hırsız aile<br>yakayı ele verdi

Hırsız aile
yakayı ele verdi

Şehir şehir gezip evleri soyuyorlardı, biri de hamile...
Kanıtları gördüm

Kanıtları gördüm

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.

Evimde gibiyim

Evimde gibiyim

​Fenerbahçeli futbolcu karantinada kaldığı yurttan mesaj yolladı.
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Hafter çöküyor

Hafter çöküyor

​Sebha kenti sakinleri desteklerini çektiklerini açıkladı.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Süleymaniye mahzun

Süleymaniye mahzun

Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor.
Darbe tehdidine tokat gibi cevap

Darbe tehdidine tokat gibi cevap

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."
Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı

'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım'
Sessiz gece

Sessiz gece

​Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."
Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı
Ekonomi

Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı. Varank "Kovid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti
Dünya

Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti

Rusya'da 2. Dünya Savaşı zaferinin anısına yapılan “Patriot” (Yurtsever) adlı parkın içine inşa edilen bir kilisenin mozaikleri tartışma konusu oldu. Yapının duvarlarına duvarına yapılan dev mozaikte resmedilenler arasında Rus lider Vladirmir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve SSCB liderlerinden Jozef Stalin'in de bulunması tepkilere neden oldu. Yaşanan tartışmaların ardından mozaik kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.