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Koronavirüs Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
DÜNYA

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bine yaklaştı. Belarus'ta 921, Kazakistan'da 20, Azerbaycan'da 97, Özbekistan'da 24 ve Moldova'da 60 yeni vaka saptandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 921 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 22 bin 973’e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 356 artarak 6 bin 406'ya, ölü sayısı da 5 artarak 131'e yükseldi.

ülkede 38 laboratuvarda, 11 bin 772’si son 24 saatte olmak üzere toplam 263 bin 543 Kovid-19 testi yapıldı.

Belavia Havayollarından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Rusya’nın Voronej, Kazan, Nijniy Novgorod’a, Fransa’nın Nice kentine ve 18 Mayıs’tan itibaren İsviçre’nin Cenevre kentine 24 Ekim’e kadar uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçak yolcularına maske takma zorunluğu getirildiği kaydedildi.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 20 artarak 5 bin 76'ya, taburcu olanların sayısı da 73 artarak 1901'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da ölü sayısı 32 oldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 97 kişide virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 519'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 30 artarak 1650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 32'ye çıktı.

Bugüne kadar 193 bin 411 test yapılan ülkede, 837 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan’da 24 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 411'e, 35 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1881'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 520 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 380 bin test yapılırken, 42 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 60 artarak 4 bin 927'ye, ölü sayısının da 4 artarak 169'a yükseldiği bildirildi.

Son bir günde 546 test yapıldığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1958 olduğu belirtildi.

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İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 231 bin 855'e yükseldi

İki ay sonra dışarı çıkan engelli annein ilk işi kendi gibi engelli kızı ve eşine bayramlık almak oldu
FOTOĞRAF 9
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Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyordu.
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Kısıtlamanın esnetilmesi sonrasında iki aydır evinden dışarı çıkamayan ve iki engelliye bakan bedensel engelli anne 66 yaşındaki Pakize Çevik, ilk kez evinden dışarı çıkabildi.
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Pazara alışverişe giden Pakize Çevik, ilk olarak yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle engelli eşine ve engelli kızına bayramlık hediyesi almak oldu.
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Ayrıca Anneler Günü nedeniyle Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, engelli Pakize Çevik'i evinde ziyaret ederek pasta kesti. Ziyaretten ötürü duygulu anlar yaşayan Pakize Çevik, çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını söyledi.
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Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, “Bugün, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Anneler Günü münasebetiyle Pakize teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi 65 yaş üstü olduğu için hem bu sebeple evinden çıkamıyor hem de bakmakla yükümlü olduğu iki tane engelli hastası var. Engelli çocuğu ile birlikte engelli eşine de bakıyor. Bizde, bu anlamlı günde tüm anneler adına kendisini ziyaret etmek istedik. Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Anneler Gününü kutlamak istedik. Bu sebeple Pakize teyzemizin tekrar anneler gününü kutlarız. Bizleri de unutmamasını kendisinden isteriz dedi.
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66 yaşında engelli Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Kızılay'a teşekkür ederek, “Benim Anneler Günümü kutladı. Hepsinden Allah razı olsun. İki tane hastam var. Ben, kendimde özürlüyüm. Çok zor durumda bakıyorum ben hastalarıma. Altını değiştiremiyorum, üstünü değiştiremiyorum. Elbiselerini giydirirken zorlanıyorum. Yemeklerini ben yediriyorum, tırnaklarını dahi ben kesiyorum. Bir elim var, diğer elim yok. O yüzden giydirmesi, kaldırmasında zorlanıyorum. Ama ne yapayım, mecbur bakacağım diye uğraşıyorum. Bugün Anneler Günüymüş. Benim evime gelip Anneler Günümü kutladılar. Pasta getirdiler. Benim çok mutlu ettiler, duygulandım, ağladım. Hepsinden de bin kere Allah razı olsun diye konuştu.
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Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir evden çıkamadığını anlatan Çevik, “Bugün Pazar. Bu yüzden bana müsaade ettiler dışarı çıkmaya. Bende saat 15.00'a kadar çarşıya pazara gittim. Eşimin, kendimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşıladım. Ramazan Bayramı geliyor. Bu yüzden Bayramlık aldım. Uygulamadan çok memnun oldum. İki aydan beri dışarı çıkamıyordum. Bugün dışarı çıktım, moralim düzeldi. Ben, zaten evimde iki tane engelli ile yaşıyorum. Bu yüzden evde sıkılıyordum. Birde bu korona virüs salgını çıktı, hep evde kaldım. Bugün dışarı çıktım, çok memnun oldum. Allah razı olsun, birde geldiler bana pasta getirdiler, beni ziyaret ettiler, beni çok mutlu ettiler şeklinde konuştu.
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İki ay sonra dışarı çıkan engelli annein ilk işi kendi gibi engelli kızı ve eşine bayramlık almak oldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iki aydır evinden çıkamayan engelli kadın, kısıtlamanın esnetilmesinin ardından dışarı çıktı. Engelli kadının ilk işi ise pazardan yatağa bağımlı olan engelli eşine ve zihinsel engelli kızına bayramlık hediye almak oldu. Ayrıca Anneler Günü münasebetiyle Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, evindeki iki engelliye bakan engelli anneyi ziyaret ederek pasta kesti.
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