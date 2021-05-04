Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Avrupa İlaç Ajansından Sinovac için ilk adım Türkiyede de kullanılıyor
DÜNYA

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Sinovac için ilk adım: Türkiye'de de kullanılıyor

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Haber Merkezi AA
Avrupa İlaç Ajansından Sinovac için ilk adım: Türkiyede de kullanılıyor
Arşiv

EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" için ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

  • Ajans, aşıyla ilgili veriler geldikçe değerlendirmesini sürdürecek. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.

Bir milyar doz limiti geçildi
KORONAVİRÜS
Bir milyar doz limiti geçildi

Firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldı

EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor. Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Curevac, Novavax, Sputnik V.

AB Komisyonu'ndan seyahat kararı: Üye ülkelerde onaylı aşıları yaptıranlara kısıtlama kaldırılsın
KORONAVİRÜS
AB Komisyonu'ndan seyahat kararı: Üye ülkelerde onaylı aşıları yaptıranlara kısıtlama kaldırılsın

  • Bunlara Çin'in Sinovac firmasının aşısı da eklenmiş oldu. Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına AB'de kullanım onayı verilmişti.
Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.