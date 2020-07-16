Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada

Teknoloji

Ev işlerinizi sizin yerinize yapacak robot: Stretch

Amerikalı bir teknoloji şirketi ev işlerinizi sizin yerinize yapabilecek bir robot tasarladı. Stretch adını verdikleri robotun fiyatı ise 18 bin dolara yakın. Ev işlerine yardımcı olması için bir robota bu kadar para verilir mi orası düşündürücü.