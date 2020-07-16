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DÜNYA

Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı sürüyor. Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.Geçtiğimiz ay Kosova'da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte 3 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ardından daha önce günlük vaka sayısı 20 ile 25 kişi arasında açıklanırken, son bir aydır günlük vaka sayısı 250'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Kosova’da 200'ün üzerinde test sonuçlarının pozitif çıkması, sağlık sisteminde krize neden oldu.
Kosova’da 200'ün üzerinde test sonuçlarının pozitif çıkması, sağlık sisteminde krize neden oldu.

Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.

Boşnakların yaşadığı Novi Pazar'da salgın kaynaklı çaresizlik hüküm
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Boşnakların yaşadığı Novi Pazar'da salgın kaynaklı çaresizlik hüküm
Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde boş yatak kalmadı. Hastaların koridorlarda tedavi gördüğü ve çalışan doktorlara yeterli maske ve diğer koruyucu malzemenin dahi bulunmadığı Yeni Pazar'da 100'den fazla ağır hastanın olduğu açıklandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 250'YE YÜKSELDİ

Günlük 350 testin yapıldığı Kosova’da 200'ün üzerinde test sonuçlarının pozitif çıkması, sağlık sisteminde krize neden oldu.

  • Ülkede artan vaka sayısının ardından geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren Kosova'da maskesiz sokağa çıkanlara 500 ila 1000 Euro arasında para cezası veriliyor.

Kosova’da koronavirüs vakasının görülmediği tek yer bir Türk kasabası
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Kosova’da koronavirüs vakasının görülmediği tek yer bir Türk kasabası

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