Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı sürüyor. Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.Geçtiğimiz ay Kosova'da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte 3 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ardından daha önce günlük vaka sayısı 20 ile 25 kişi arasında açıklanırken, son bir aydır günlük vaka sayısı 250'ye yükseldi.