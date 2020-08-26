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Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarında son durum ne?

İspanya’da ordu göreve çağrıldı: Yükselen vaka sayılarının önüne geçilemiyor

Avrupa’da salgın nedeniyle vakalarda yeniden artış yaşanması sonrası önlemler yeniden sıkılaştırılıyor. Hafta sonundan bu yana 19 binden fazla vakanın görüldüğü İspanya’da ordu göreve çağrıldı. Almanya ise Fransa’nın bazı bölgeleri için seyahat uyarısı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Pek çok ülkede vakalar yeniden artışa geçerken önlemler yeniden sıkılaştırılıyor. Bazı ülkelerde uçuş yasakları yeniden yürürlüğe konuluyor.

HAFTA SONU 19 BİN VAKA

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine ordu devreye giriyor. AFP haber ajansının aktardığına göre Başbakan Pedro Sanchez, ordunun salgınla mücadele konusunda bölgesel yönetimlere destek vereceğini duyurdu. Sanchez, bölgelere gönderilecek 2 bin civarındaki askerin sağlık hizmetlerine destek sağlamanın yanı sıra vaka takibi konusunda da yardımcı olacağını belirtti. Hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklanan ülkede, toplam vaka sayısı 405 bin 436’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 872’ye ulaştı. Ülkeyi oluşturan 17 özerk yönetim salgının yeniden artışa geçmesine karşılık son iki haftadır disko ve barların kapatılması, maske takma zorunluluğu, en fazla 10 kişinin toplanmasına izin verilmesi gibi ek önlemler açıklamıştı.

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ALMANYA’DAN FRANSA’YA SEYAHAT UYARISI

Öte yandan Almanya, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Fransa’nın başkenti Paris’e ve Fransız Rivierası’nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi. Fransa’da Kovid-19 vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d’Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri bu listeye dahil edildi. Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor. Riskli bölgelerden Almanya’ya gidenler, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

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POLONYA’DAN 63 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Polonya’ya salgın nedeniyle uluslararası uçuşların yasak olduğu 44 ülkelik listedeki yasaklı ülke sayısı, çarşamba gününden itibaren 63’e yükseliyor. Varşova yönetimi Avrupa’da vakaların artışta olduğu İspanya ve Belçika başta olmak üzere pek çok ülkeyi uçuş yasağı listesine ekledi. Listeye eklenen ülkeler arasında Venezuela, Romanya, San Marino, Libya, Filipinler, Hindistan, Paraguay, Gambia, Porto Riko bulunuyor. Resmi gazetede yayınlanan söz konusu kararnameyle Çin, Rusya, Singapur, Sırbistan, Gabon ise uluslararası uçuşların yasak olduğu ülkeler listesinden çıkarıldı.

İkinci kez yakalandılar

  • Hong Kong’da, 33 yaşındaki sağlıklı bir erkeğe 4 ay sonra ikinci kez Kovid-19 teşhisi konduğu bildirildi. Bilim adamları, talihsiz adama bulaşan virüsün genom diziliminin ilk bulaşan virüsten “tamamen farklı” olduğunu açıkladı. Benzer bir durumun Hollanda ve Belçika’da da saptandığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda’da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi. Belçika’nın Leuven kentinde de 3 ay önce Kovid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi.

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