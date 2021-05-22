Avrupa’da aşı sertifikası dönemi

GÜVENLİ VE KOLAY SEYAHAT

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı. Daha önce “Dijital Yeşil Sertifika” olarak tanımlanan belgenin “AB Dijital Kovid Sertifikası” olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ursula von der Leyen

BELGE ÜCRETSİZ OLACAK

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kurtulacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. AB Komisyonu, Kovid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon euroluk kaynak aktaracak. AB Dijital Kovid Sertifikası ücretsiz olmakla birlikte kağıt veya dijital olarak hazırlanabilecek.

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AB ONAYLI AŞILARDA GEÇERLİ

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla AB’de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onayladı.

ŞİMDİ ONAY BEKLENİYOR

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB’de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. Sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor.

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