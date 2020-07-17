Avrupa'da koronavirüste son 24 saat: İtalya'da 11, İspanya'da 4, Portekiz'de ise 3 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

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İspanya'da yeni vakalar iki bölgede yoğunlaştı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 628 yeni vaka artışı olduğunu açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 420 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 628 olduğu belirtilirken, vakaların son üç gündür artması dikkati çekti.

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Yeni vakalar Aragon (252) ve Katalonya (121) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 260 bin 255'e çıktı.

Barselona'da yeni vakalara karşı ek tedbirler

Katalonya özerk hükümeti, Sağlık Bakanlığından farklı olarak bölgesinde dün 1300, bugün de 1100 yeni vaka açıkladı.

Yeni vakaların yoğunlaştığı Barselona kentinde ek tedbirler alan Katalan hükümeti, halka, "işe, alışverişe veya doktora gitme gibi mecburiyetler gerekmedikçe evden çıkmama ve yazlıklarına gitmeme" çağrısında bulundu.

Ayrıca 15 gün boyunca jimnastik salonları ve eğlence yerlerinin kapatılacağı, bar ve restoranlardaki müşteri kapasitelerinin düşürüleceği açıklandı.

OYNAT 04:53 Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüs milli mikroskop ile üç boyutlu görüntülendi Türk bilim insanları büyük bir başarıya imza attı. Koronavirüs milli mikroskop ile üç boyutlu olarak görüntülendi. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oral detayları TVNET canlı yayınında anlattı. BiP'te paylaş

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Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1682'ye çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 3 bin 312 artışla toplam vaka sayısının 48 bin 77'ye çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 314 artışla toplamda 32 bin 790 olarak verildi.