Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 171, Fransa'da 57, İtalya'da 18 kişi öldü

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 927'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 874 artarak 306 bin 210'a ulaştı. Son 24 saatte 237 bin 142 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 309 bin 929 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamayla da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurmuştu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kovid-19 salgınıyla ilgili geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan bakanlık, dün 28 bin 324 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 325 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 14 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (5) ve Castilla y Leon (4) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 108 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 752'ye yükseldiği bilgisi verildi. Bu arada İspanya hükümeti, 21 Haziran'da sona eren olağanüstü halin ardından özellikle salgında ikinci dalga görülen yerlerde önlemleri artırmaya başladı.

Hükümet yetkilileri, ikinci dalga görülen yerlerin çoğalması halinde buralarda serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi yönünde çalışma yapıldığını açıkladı.

Mevcut durumda ülkenin doğusundaki Aragon bölgesinin Huesca kentindeki üç yerleşim yerinde görülen ikinci dalgaya karşı ek tedbirler getirildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1540'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 345 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 737 olduğu bildirildi. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 829 olduğu kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1064'lük düşüşle 19 bin 573'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 833'e ulaştı. Son 24 saatte 122 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1159'luk artışla 184 bin 585’e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 115'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 53 bin 827 test yapıldı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 720'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 517 artışla 198 bin 672'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 682'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 491 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 259 artarak 74 bin 871'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 76 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 720 oldu.