Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Avrupada koronavirüsün son 24 saati İngilterede 359, İspanyada 1, İtalyada 71, Fransada 81 kişi öldü
DÜNYA

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 359, İspanya'da 1, İtalya'da 71, Fransa'da 81 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da İngiltere ve İspanya'da son bilançolar açıklandı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı. İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 1 kişi artarak 27 bin 128'e yükselirken İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601 oldu. Salgın yüzünden son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da toplam can kaybı 29 bin 21'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İspanya'da durum stabil

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısını 27 bin 128 olarak açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Kovid-19 kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326'ya yükseldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, dün, 34 olarak duyurduğu haftalık ölü sayısını bugün 63'e çıkarsa da bunun günlük artışa yansımasının sadece 1 fazla olması dikkati çekti.

Özerk hükümetler de bölgelerindeki ölü sayılarını veriyor

Kovid-19 verileriyle ilgili İspanya'da özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler, birbiriyle örtüşmezken; Madrid, Katalonya, Bask, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha gibi bazı özerk hükümetler, salgın nedeniyle son 24 saatte bölgelerinde ölenlerin sayılarını vermeye devam ediyor.

Öte yandan İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL), hükümetin sunduğu ve bugün akşam saatlerinde mecliste onaylanması beklenen tezkereyle 21 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti tarafından, Kovid-19'dan son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 1447'ye çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 366 yeni vaka tespit edildiği, bunun 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olduğu ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 261'e çıktığı kaydedildi.

Mevcut durumda 56 hastanın yoğun bakımda bulunduğu, Kovid-19'dan iyileşen hastaların sayısının 20 bin 79'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Portekiz 1. futbol liginde Kovid-19 nedeniyle ertelenen maçların, seyircisiz oynanmasına bugün başlanıyor.

İtalya'da düşüş sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601'e yükseldi.

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 596 azalarak 39 bin 297’ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 836’ya ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 321 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 846'lık artışla 160 bin 938'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 408 olan sayı bugün 353'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 999 bin 591 test yapıldı.

Fransa'da 81 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 21'e çıktı. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 253 artışla 189 bin 82'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1210'u yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 514 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 56 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 668 artarak 69 bin 455'e yükseldi. Salgın yüzünden son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 21'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 108 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 108 bini geçti

Abone Ol Google News
Karantina haberini duyan koştu

Karantina haberini
duyan koştu

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Avrupada son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke son durum.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Amerika öfkeli

Amerika öfkeli

​Floyd cinayeti sonrası protestolarda son durum ne?
Hafter'den temizlendi

Hafter'den temizlendi

Libya ordusu Trablus Havaalanı'nı geri aldı.
Hafta sonu <br>kısıtlama planı yok

Hafta sonu
kısıtlama planı yok

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Oranlar <br>hızla düşüyor

Oranlar
hızla düşüyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
PKK'da <br>üst düzey çözülme

PKK'da
üst düzey çözülme

Turuncu listedeki terörist teslim oldu.
Trabzonspor'a <br>men cezası

Trabzonspor'a
men cezası

​Bordo mavililer CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Provokasyon mevsimi kapanmıştır

Provokasyon mevsimi kapanmıştır

Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar.
İstanbul'da <br>yeni kararlar

İstanbul'da
yeni kararlar

Toplu taşıma için 11 maddelik liste.
Gösteriler İngiltere'ye sıçradı

Gösteriler İngiltere'ye sıçradı

Irkçılık karşıtı on binler Hyde Park'ta toplandı
Güngören'de <br>korku dolu anlar

Güngören'de
korku dolu anlar

5 katlı binanın terasında çökme meydana geldi.
Üç hafta sürecek

Üç hafta sürecek

MEB telafi derslerinin başlama tarihini açıkladı.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.