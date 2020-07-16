Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 66, İtalya'da 20, İspanya ve Portekiz'de 3 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

OYNAT 00:00 Koronavirus konulu TikTok videsu tepki çekti: Gana'daki danslı cenazeyi taklit ettiler İngiltere'de bir grup sağlık çalışanının çektiği koronavirüs konulu TikTok videosu büyük tepki topladı. Videoda ambulans çalışanlarının, internette viral haline gelen Afrika'daki danslı cenaze töreni videosunu canlandırdıkları görülüyor.



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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.

OYNAT 00:00 Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Öte yandan, tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda da olduğu gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, 'Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle” notu da düşüldü. BiP'te paylaş

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İspanya'da yeni koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 580 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi. Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı. Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı.

Portekiz'de durum stabil

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1679'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 339 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 765'e çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 81'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu ifade edildi. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla toplamda 32 bin 476 olarak verildi.