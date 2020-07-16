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Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 66, İtalya'da 20, İspanya ve Portekiz'de 3 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da İngiltere ve İtalya'da son bilançolar açıklandı. İngiltere'de son 24 saatte 66 kişi, İtalya'da 20 kişi, İspanya ve Portekiz'de ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.

  • Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

  • İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.

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İspanya'da yeni koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 580 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi. Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

  • Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı. Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı.

Portekiz'de durum stabil

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1679'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 339 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 765'e çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 81'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu ifade edildi. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla toplamda 32 bin 476 olarak verildi.

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