Avrupa'da son 24 saat: İngiltere'de 324, Fransa'da 107, İtalya'da 55, Portekiz'de 12 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artarak 39 bin 369'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.

ABD'den sonra ikinci sırada

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

İspanya'da son iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.

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Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1432'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 195 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32 bin 895'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 552 olarak açıklandı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 940'a çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1253'ü yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı 55 gündür düşüyor.

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İyileşen kişi sayısı 402 artarak 68 bin 812'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 107 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 590'a, bakımevlerinde 10 bin 350'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 940'a ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, bakımevlerindeki vaka sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 226 bin 831 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, 188 bin 829 olarak revize edildi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde vaka sayısının hatalı hesaplanmasından kaynaklandığı kaydedildi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1474'lük düşüşle 39 bin 893'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1737’lik artışla 160 bin 92'ye çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 daha artarak 33 bin 530'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü, dün 424 olan sayı, bugün 408'e geriledi.

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Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 962 bin 292 test yapıldı.

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde son 24 saatte ölenlerin sayısı 12’ye kadar geriledi.

- Cumhurbaşkanı'ndan salgının başladığı yere ziyaret

İtalya’da bugün Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 21 Şubat'ta ilk yerleşik vakanın görüldüğü yer olan kuzeydeki Codogno beldesine ziyarette bulundu.

Mattarella, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri andıklarını ve yakınlarına taziyelerini dile getirdi.

Bayram nedeniyle cumhuriyet değerlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Codogno, acı dolu yolumuzun başladığı yer. Gelecek için büyük umutla, buradan yeniden başlamak istiyoruz." dedi.

Diğer yandan, İtalya’da ihtiyatlı normale dönüş kapsamında ülke içi serbest dolaşım konusunda bir kısıtlama daha gevşetilecek. Ülke içinde 10 Mart’tan bu yana uygulanan seyahat yasağı tamamen kalkacak. İtalya, ayrıca yarından itibaren sınır kapılarını da Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına açıyor.