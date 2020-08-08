Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor

EN DÜŞÜK CEZA HOLLANDA’DA

Avrupa’da maske kuralına uymayanlara verilen en düşük ceza Hollanda’da. Toplu taşıma araçlarını kullanan 13 yaşından büyüklerin maske takmak zorunda olduğu ülkede bu kurala uymayanlara 95 avro ceza kesiliyor. Almanya’da ise mağazalarda ve topluma taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Eyaletlere göre değişmekle birlikte buna uymayanlara 150 avro civarında ceza kesiliyor.

KALABALIK ALANLARA DİKKAT

Fransa’da kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu var. Bazı şehirlerde kalabalık açık alanlarda da maske takılması isteniyor. Maske takmayı reddedenlere 135 avro ceza uygulanıyor. 249 bin vakanın bulunduğu İtalya’da, en çok ölümün görüldüğü Lombardiya’da nisan başından beri maske zorunlu. Burada yasağa uymayanlara 400 avro ceza veriliyor, tekrarı halinde ceza 3 bin avroya çıkıyor.

İSPANYA’DA REKOR CEZA

İspanya’da birçok yerde halkın yoğun olduğu kapalı ve açık alanlarda sağlık sorunu olanlar ve 6 yaşından küçükler dışında herkese maske zorunluluğu bulunuyor. Kurala uymayanlara 100 avro ceza kesiliyor. Kimi özerk bölgelerde bu ceza artıyor. Parklarda ve restoranların bahçelerinde bile maske yasağı uygulanan Extremadura’da buna uymayanlara verilen ceza 6 bin avroya kadar çıkabiliyor.

KORONAVİRÜS ABD'de ürkütücü koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte bin 176 arttı

KORONAVİRÜS Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim