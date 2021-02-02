Koronavirüs Avusturyada koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası
DÜNYA

Avusturya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan maske ve mesafe kuralına uymayanların 90 avro para cezasına çarptırılacağını söyledi. Nehammer, komşu ülkelerden günübirlik çalışmak üzere Avusturya’ya gelenlerin haftada bir kere negatif test sonucu ibraz etmeleri gerektiğini ve bu kişilere dijital platformda kayıt yaptırma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, basına yaptığı açıklamada, 8 Şubat’tan itibaren okullar ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması yönünde alınan kararın virüsün hafife alınmasına yol açmaması gerektiğini kaydederek, maske ve mesafe gibi tedbirlere yönelik ceza ve kontrollerin de artırılacağını belirtti.

Sınır kontrolleri sıkılaştırılacak

Maske ve mesafe kurallarının uygulandığı kapalı alanlarda tedbirlere uymayanların 90 avro para cezasına çarptırılacağını vurgulayan Nehammer, sınır kontrollerinin de sıklaştırılacağını söyledi.

Dijital platformda kayıt yaptırma zorunluluğu

  • Nehammer, komşu ülkelerden günübirlik çalışmak üzere Avusturya’ya gelenlerin haftada bir kere negatif test sonucu ibraz etmeleri gerektiğini ve bu kişilere dijital platformda kayıt yaptırma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Avusturya'da son 24 saatte 1241 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 416 bin 763’e ve virüs kaynaklı can kaybı 69 artışla 7 bin 847’e yükseldi. Ülkede 26 Aralık’ta uygulanmaya başlayan karantina koşullarının 8 Şubat’a kısmen hafifletileceği açıklanmıştı.

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