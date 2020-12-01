Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Aynı aileden 3 kişi 8 gün içinde hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Aynı aileden 3 kişi bir haftada hayatını kaybetti​

Aynı aileden 3 kişi 8 gün içinde hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde son 8 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Baba 83 yaşında, anne 80 yaşında, oğulları ise 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Mardin Tarsus'un Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Aydın (83) 22 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Aydın tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın’ın eşi Ayşe ile oğlu Musa Aydın’ın da (59) testleri pozitif çıktı. 30 Kasım’da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti. Bugün Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığında toprağa verilen Musa Aydın’ın cenazesinin ardından koronavirüse yakalanan 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye ceza yağdı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye ceza yağdı

Koronavirüs ilaçları kullanımında uzmanlar son noktayı koydu: İlacı kullanmıyor, 3-4 gün sonra 112 ile acil servise başvuruyor, ölüme götürebilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs ilaçları kullanımında uzmanlar son noktayı koydu: İlacı kullanmıyor, 3-4 gün sonra 112 ile acil servise başvuruyor, ölüme götürebilir
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sosyal medya şirketlerine uyarı: Gerekeni yaparız

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

TRT World Forum Başladı

TRT World Forum Başladı

​Erdoğan: “Batı medyası üç maymunu oynuyor”

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.

MEB'den flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.