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Koronavirüs Azerbaycanda son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA

Azerbaycan’da son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan’da son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan’da son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken ülke genelindeki toplam vaka sayısı 27 bin 890’a yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan’da son 2 günde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 523 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 890’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 363’e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 19 bin 490 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 634 bin 698 korona virüs testi yapıldı.

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