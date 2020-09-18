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Koronavirüs Bakan Koca böyle seslendi İçimizdeki en babayiğit kişi bile bir hafta hayattan izole olur
DÜNYA

Bakan Koca böyle seslendi: İçimizdeki en babayiğit kişi bile bir hafta hayattan izole olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsü hafife alan vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişiye bile hiçbir şey olmazsa, en az bir hafta hayattan izole olur” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az bir hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, bir milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var."

Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı
KORONAVİRÜS
Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
OYNAT 00:00
Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
GÜNDEM
Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
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Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
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Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
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Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.


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