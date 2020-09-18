Bakan Koca böyle seslendi: İçimizdeki en babayiğit kişi bile bir hafta hayattan izole olur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsü hafife alan vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişiye bile hiçbir şey olmazsa, en az bir hafta hayattan izole olur” ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az bir hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, bir milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var."
İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var.