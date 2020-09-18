Bakan Koca böyle seslendi: İçimizdeki en babayiğit kişi bile bir hafta hayattan izole olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az bir hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, bir milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var."

İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020

KORONAVİRÜS Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı

OYNAT 00:00 Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. BiP'te paylaş

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