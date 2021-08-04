Koronavirüs Sevkiyat problemi çözüldü Biontech aşıları yeniden Türkiyeye gelmeye başladı
TÜRKİYE

Sevkiyat problemi çözüldü: Biontech aşıları yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, Biontech aşılarının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle sevkiyatta azalma olacağını açıklamıştı. Bakan, söz konusu sorunun hallolduğunu ve 13 milyona yakın dozun pazartesi gününe kadar teslim alınacağını ifade etti.

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Bakan Koca duyurdu! Sevkiyat problemi çözüldü: Biontech aşıları yeniden Türkiyeye gelmeye başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle Türkiye'ye sevkiyatta birkaç gün azalma olacağını duyurmuştu.

Bakan paylaşımında, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." demişti.

Biontech aşılarının sevkiyat sorunu çözüldü

Bugün konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı." dedi.

13 Milyon doza yakın aşının pazartesi gününe kadar teslim alınacağını ifade eden Koca, "Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız." ifadelerini kullandı.

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