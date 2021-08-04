Sevkiyat problemi çözüldü: Biontech aşıları yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle Türkiye'ye sevkiyatta birkaç gün azalma olacağını duyurmuştu.

Bakan paylaşımında, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." demişti.

Biontech aşılarının sevkiyat sorunu çözüldü

Bugün konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı." dedi.

13 Milyon doza yakın aşının pazartesi gününe kadar teslim alınacağını ifade eden Koca, "Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız." ifadelerini kullandı.

REKLAM

TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Günlük vaka sayısı sınır kabul ettiğimiz 20 binin çok üzerinde