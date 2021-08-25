Koronavirüs Bakan Kocadan aşı olmadığı yönündeki iddialara yalanlama
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' yönündeki iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisinin ve ailesinin koronavirüs aşısı yaptırmadığı yönündeki iddialara "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı." sözleriyle yanıt verdi.

Haber Merkezi AA
Bakan Kocadan aşı olmadığı yönündeki iddialara yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

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