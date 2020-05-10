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Koronavirüs Bangladeşte koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi
DÜNYA

Bangladeş'te koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüste şimdiye kadarki en fazla günlük artış olan 887 vakaya ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Ülkede, çoğu kadın en az 4 milyon kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, toplam ihracatın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
Ülkede, çoğu kadın en az 4 milyon kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, toplam ihracatın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 887 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 14 bin 657'ye yükseldiği bildirildi.

  • Bu, virüsün ülkede ilk kez tespit edildiği mart ayından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 228'e yükseldiği kaydedildi.

Son can kayıpları, salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek ikinci en fazla günlük ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 650 kişi iyileşirken, 11 bin 779 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Bazı alışveriş merkezleri kısmen açılıyor

Bangladeş'te, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan bazı alışveriş merkezleri ve çarşıların, Ramazan Bayramı öncesinde hafifletilen kısıtlamalar çerçevesinde yeniden açıldığı belirtildi.

  • Yetkililer, ayrıca hazır giyim imalatına kaldığı yerden devam edilmesine izin verdi.

Ülkede, çoğu kadın en az 4 milyon kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, toplam ihracatın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

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