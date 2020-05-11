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Koronavirüs Bangladeşte koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi
DÜNYA

Bangladeş'te koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

Bangladeş'te koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi. Vaka sayısı son 24 saatte bin 34 artarak 15 bin 691'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1034 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 15 bin 691'e yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 8 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 239'a çıktığı belirtildi.

DGHS'den Dr. Nasima Sultana, yaptığı açıklamada, ülkede iyileşme oranının yüzde 18,52, ölüm oranın ise yüzde 1,53 olduğunu ifade etti.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 902 kişi iyileşirken, 12 bin 550 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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