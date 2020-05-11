Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu: Kim olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile parkta çekilmiş fotoğrafı çok konuşulan kişinin Bob Meadows isimli bir milyoner olduğu ortaya çıktı. Parkta Boris Johnson ile aynı kareye giren kişinin yöneticilere danışmanlık veren bir şirkette üst düzey yönetici olduğu ortaya çıktı. Dailymail Bob Meadows'un 2 milyon sterlinlik bir evde oturduğunu iddia etti.

Gazetenin ulaştığı Meadow başbakanla konuşmasının detaylarını paylaşmadı.

Bob Meadows'un St. James parkında çekilen görüntüsü sonrasında, İngilizler, vatandaşların hükümetin koronavirüs politikaları yüzünden özellikle Boris Johnson'a karşı sinirli olduğu yorumunu yapmıştı.

Dailymail'in haberine göre hem Meadows hem de Boris Johnson aralarında geçen konuşma hakkında detay vermezken, Meadows'ı tanıyanlar, onun yönetim konusunda çok fazla deneyime sahip olduğunu ve koronavirüs krizinde özellikle sağlık sektöründeki yönetim başarısızlığına sinirlendiğini anlatıyor.

Medaows'un ismini vermek istemeyen bir arkadaşı ise "Boris Johson'un bu iş için uygun olduğunu düşünmüyor. Şirketi Sağlık Bakanlığı ile birçok iş yaptı. O yüzden bugünlerde olanlara kızgın. Başbakanı görünce bu fırsatı değerlendirmiştir" yorumunu yaptı.