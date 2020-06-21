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Koronavirüs Belçikada 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı
DÜNYA

Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı

Belçika’da gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından 88 gün sonra sağlığına kavuşan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Haber Merkezi DHA
Korona savaşını kazandı.
Korona savaşını kazandı.

Belçika'nın Genk kentinde yaşayan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, Mart ayında öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kılıç, hastanede tedaviye alındı. 88 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kılıç, dün taburcu edildi. Kayserili Kılıç, hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Kılıç'ın çocukları ise "Babalar Günü sevincimiz ikiye katlandı" dedi.
88 GÜNÜN 60'INI KOMADA GEÇİRDİ
Yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Belçika’nın Genk şehrinde ikamet eden Kayserili İmdat Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, “Babam hastanede kaldığı 88 günün 60 gününü, komada geçirdi. Bugün taburcu ettik ve çok mutluyuz. Doktorlara, hastane çalışanlarına ve ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz. Allah’a çok şükür babam sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Çok endişeliydik” dedi. Hastane çıkışında İmdat Kılıç, ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı, aile İmdat Kılıç için evin girişine “Evimize Hoş Geldin Babamız” pankartıyla karşılandı.

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