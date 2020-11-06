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Koronavirüs Belirtisi olmadan 70 gün boyunca koronavirüs yaydı
DÜNYA

Belirtisi olmadan 70 gün boyunca koronavirüs yaydı

ABD'de 71 yaşındaki kadın hiç bir semptom göstermemesine rağmen 70 gün boyunca etrafa koronavirüs partikülleri yaydı. İlk olarak Mart ayında beyaz kan hücreleri kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonra hiçbir belirti göstermemesine rağmen 13 kez daha testi pozitif olarak sonuç verdi. Bu vaka ile birlikte uzmanların koronavirüs ile ilgili en büyük endişesi, uzun vadede virüs hafifletme önlemlerini karmaşıklaştırabileceğinden, özellikle bağışıklığı zayıflamış vakalar arasında semptom göstermeyen vakaların yaygınlığını belirleyememek olması.

Haber Merkezi Diğer
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) teşhisi konulan yaşlı kadını hastalığı ile bağlantılı olarak yaptığı bir başka test sırasında koronavirüs olduğunu tespit edildi.
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) teşhisi konulan yaşlı kadını hastalığı ile bağlantılı olarak yaptığı bir başka test sırasında koronavirüs olduğunu tespit edildi.

ABD'nin Washington kentinden koronavirüs sebebiyle enfekte olan ancak herhangi bir belirti göstermeden 70 gün boyunca virüs yayan bir hasta tespit edildi.

Tıbbi ekip bunu, "koronavirüs ile aktif olarak enfekte olan ve belirtisiz kalan en uzun vaka" olarak tanımladı.

71 yaşındaki enfekte kadın, uzun süreli enfeksiyonu boyunca hiç bir koronavirüs semptomu göstermedi. Ancak ilk pozitif çıkan testinin ardından 70 gün geçmiş olmasına rağmen vücudundan etrafa virüs partikülleri yaydığı ortaya çıktı.

Cell dergisinde yer alan makaleye göre, tıbbi ekip, daha önce Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) teşhisi konulan yaşlı kadını hastalığı ile bağlantılı olarak yaptığı bir başka test sırasında koronavirüs olduğunu tespit etti.

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13 testi de pozitif çıktı

İlk olarak Mart ayında beyaz kan hücreleri kanseri teşhisiyle
hastaneye kaldırılan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonra hiçbir belirti göstermemesine rağmen 13 kez daha testi pozitif olarak sonuç verdi.

Kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış asemptomatik koronavirüs (belirtisiz geçirilen koronavirüs) hastaları veya bir çeşit bağışıklık baskılayıcı tedavi gören enfekte kişilerin virüsü ortalamadan çok daha uzun süre yaydığı kanıtlandı.

Binlerce kişi koronavirüsten ölen piskoposun cansız bedenini öpmüştü
FOTOĞRAF 10
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Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de koronavirüse yakalandı.
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Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.
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Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.
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koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı.
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Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic de vardı.
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Açık tabut seremonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
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Açık tabut seremonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
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Cenazeye katılanların bir çoğunun koronavirüs olma tehlikesi çok yüksek.
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Tehlikeye karşı kayıtsız kalanlar, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Psikopos Amfilohije'ye teker teker dokundu.
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Binlerce kişi koronavirüsten ölen piskoposun cansız bedenini öpmüştü
Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Irinej geçtiğimiz hafta koronavirüsten ölen piskopos Amfilohije Radovic'in cenaze törenini yönetmişti. Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabutta sergilenen Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

Semptom göstermeyen hastalar en büyük tehdit olacak

Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve mevsimsel koronavirüsler üzerine yapılan önceki araştırmalar, bağışıklığı zayıflamış insanların uzun bir süre boyunca virüs partiküllerini yayma eğiliminde olduğunu da göstermişti.

Koronavirüs ile ilgili en büyük endişe, uzun vadede virüs hafifletme önlemlerini karmaşıklaştırabileceğinden, özellikle bağışıklığı zayıflamış vakalar arasında asemptomatik vakaların yaygınlığını belirleyememek olacak.

Araştırmacılar, "Bu, büyük olasılıkla, hasta tarafından yayılan bulaşıcı virüsün, temaslarda üretken bir enfeksiyon oluşturabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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Mutasyona uğramıyor

Kadını tedavi eden doktorlar, bu kadar uzun bir enfeksiyonun insan vücudunda virüsün nasıl mutasyona uğradığını inceleme fırsatını da yakaladılar. Ve virüsün mutasyonların dönüşümünün yüksek olmadığını tespit ettiler.

Ancak araştırmacılar, bunun izole bir vaka olduğu ve bağışıklığı baskılanmış koronavirüs hastalarında daha yaygın sonuçlar çıkarmak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç olacağı konusunda uyarıyor.

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