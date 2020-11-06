Belirtisi olmadan 70 gün boyunca koronavirüs yaydı

ABD'nin Washington kentinden koronavirüs sebebiyle enfekte olan ancak herhangi bir belirti göstermeden 70 gün boyunca virüs yayan bir hasta tespit edildi.
Tıbbi ekip bunu, "koronavirüs ile aktif olarak enfekte olan ve belirtisiz kalan en uzun vaka" olarak tanımladı.
71 yaşındaki enfekte kadın, uzun süreli enfeksiyonu boyunca hiç bir koronavirüs semptomu göstermedi. Ancak ilk pozitif çıkan testinin ardından 70 gün geçmiş olmasına rağmen vücudundan etrafa virüs partikülleri yaydığı ortaya çıktı.
Cell dergisinde yer alan makaleye göre, tıbbi ekip, daha önce Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) teşhisi konulan yaşlı kadını hastalığı ile bağlantılı olarak yaptığı bir başka test sırasında koronavirüs olduğunu tespit etti.
13 testi de pozitif çıktı
İlk olarak Mart ayında beyaz kan hücreleri kanseri teşhisiyle
hastaneye kaldırılan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonra hiçbir belirti göstermemesine rağmen 13 kez daha testi pozitif olarak sonuç verdi.
Kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış asemptomatik koronavirüs (belirtisiz geçirilen koronavirüs) hastaları veya bir çeşit bağışıklık baskılayıcı tedavi gören enfekte kişilerin virüsü ortalamadan çok daha uzun süre yaydığı kanıtlandı.
Semptom göstermeyen hastalar en büyük tehdit olacak
Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve mevsimsel koronavirüsler üzerine yapılan önceki araştırmalar, bağışıklığı zayıflamış insanların uzun bir süre boyunca virüs partiküllerini yayma eğiliminde olduğunu da göstermişti.
Koronavirüs ile ilgili en büyük endişe, uzun vadede virüs hafifletme önlemlerini karmaşıklaştırabileceğinden, özellikle bağışıklığı zayıflamış vakalar arasında asemptomatik vakaların yaygınlığını belirleyememek olacak.
Araştırmacılar, "Bu, büyük olasılıkla, hasta tarafından yayılan bulaşıcı virüsün, temaslarda üretken bir enfeksiyon oluşturabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Mutasyona uğramıyor
Kadını tedavi eden doktorlar, bu kadar uzun bir enfeksiyonun insan vücudunda virüsün nasıl mutasyona uğradığını inceleme fırsatını da yakaladılar. Ve virüsün mutasyonların dönüşümünün yüksek olmadığını tespit ettiler.
Ancak araştırmacılar, bunun izole bir vaka olduğu ve bağışıklığı baskılanmış koronavirüs hastalarında daha yaygın sonuçlar çıkarmak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç olacağı konusunda uyarıyor.