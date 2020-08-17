Bilim insanları: Koronavirüs ilk defa 2012 yılında görüldü

Bilim insanları koronavirüsün ilk defa 2012 yılında Çin'de bir maden ocağında görüldüğünü söyledi.

Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni’nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti.

Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.

OYNAT 00:00 Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor? Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte Çin'deki vahşi hayvan pazarları tüm dünyanın gündemine oturdu. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Çin'deki alışkanlık terk edilmedi.Çinliler neden vahşi hayvan tüketiminden vazgeçmiyor? Vahşi hayvanlar hangi alanlarda ve neden tüketiliyor birlikte bakalım...



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MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ

İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti.

Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu’nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.

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VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI

Latham, New York Post'a yaptığı açıklamada koronavirüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.

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