Bilim insanları uyardı : Kovid-19 son salgın değil

SÜREÇ HIZLANIYOR

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son salgın olmayacağı konusunda uyarıyor. Küresel sağlık uzmanları, insanların doğal dünyaya taşmasının salgınların ortaya çıkma sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Bu uzmanlar çalışmaları kapsamında, vahşi yaşamdaki hangi hastalıkların insanlara geçme riski taşıdığını tahmin etmeye çalışan bir dağılım tanımlama sistemi geliştirdiler.

Koronavirüs salgınının, Çin’deki vahşi hayvan pazarlarından dün- yaya yayıldığı değerlendiriliyor.

‘BEŞ MERMİ ATLATTIK’

Liverpool Üniversitesi’nden Profesör Matthew Baylis BBC’ye yaptığı açıklamada son 20 yılda 6 ciddi tehdit yaşadığımızı söyledi. Bunların beşini SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, domuz gribi diye sıralayan Baylis, “Beş mermiyi atlattık ama altıncısına vurulduk” dedi. Baylis, “Ve bu da karşılaşacağımız son pandemi olmayacak, dolayısıyla vahşi yaşamdaki hastalıklara daha yakından bakmalıyız” diye konuştu.

İPUÇLARINI TEST EDİYOR

Baylis ve çalışma arkadaşlarının geliştirdiği sistem, bilimin tanıdığı binlerce bakteri, parazit ve virüs arasında rakamlar ve etkiledikleri türlerin arasına gömülmüş ipuçlarını tespit ediyor. Daha sonra bu ipuçları, insanlara en büyük tehdidi oluşturanlara dikkat çekmekte kullanılıyor. Bir patojen, öncelik olarak belirlenince, bilim insanları araştırmalarını salgın yaşanmadan önce bu konudaki önleyici ve tedavi edici çalışmalara yoğunlaştırabileceklerini söylüyor.

Riskli yerler gözlem altında tutulmalı

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Liverpool Üniversitesi’nden Profesör Eric Fevre, araştırmacıların salgın riski olan yerleri sürekli gözlem altında tutmaları gerektiğini söylüyor. Ormanların kıyılarındaki çiftlikler, vahşi hayvanların alınıp satıldığı pazarlar, bunların hepsi insanlar ve vahşi yaşam arasındaki sınırların flulaştığı ve hastalıkların başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yerler. İnsan faaliyetleri ve vahşi yaşamın “karşılaştığı” yerlerdeki riski yıkıcı bir netlikle gösteren çeşitli salgınlar da yaşandı. Malezya’da, 1999’da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü salgını, bir ormanın kıyısına inşa edilen domuz çiftliğine bulaşmıştı. Enfekte domuzlarla yakın çalışan 250’den fazla kişi virüse yakalandı. 100’den fazla kişi öldü. Koronavirüsün ortalama öldürme oranı hala tam olarak netleşmedi. Ancak Nipah virüsü, bulaştığı kişilerin yüzde 40 ila 75’ini öldürmüştü.