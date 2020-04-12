Koronavirüs Bilim insanlarından yeni tahmin Temmuzda bitmesi imkansız
DÜNYA

Bilim insanlarından yeni tahmin: Temmuz'da bitmesi imkansız

Dünya gelenlinde 2 milyona yakın kişiyi enfekteeden koronavirüsün Temmuz'da kontrol altına alınamayacağı belirtildi. Hong Kong Üniversitesi'nde çalışmaları yürüten bilim insanları"Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almak imkansız" açıklamasını yaptı. Yapılan incelemelere göre dünya çapında 108 binden fazla insanı öldüren koronavirüs SARS’tan 3 kat daha fazla patojen üretiyor.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları sürüyor.
Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları sürüyor.

Dünya genelinde 1 milyon 781 bin insanı enfekte eden koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çabaları sürerken, Hong Kong Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, "Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almak imkansız" açıklamasını yaptı.

Hong Kong Üniversitesi’nde görevli bilim insanları çalışmaları sonucunda dünya çapında 108 binden fazla insanı öldüren Covid-19’un SARS’tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya çıkardı.

Bu patojenlere karşı bağışıklığın daha az olduğunu açıklayan Hong Konglu mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, “İlk kez Covid-19 hastasının ciğerlerinden alınan doku üzerinde test yaptık. Yapılan sonuçlar bu hastalığın bulaşıcılığını gösterirken, dünya çapındaki sağlık personelinin de bunu kontrol almada ne kadar zorlanacağını kanıtlıyor” dedi. Bilim insanı, bu virüsün SARS’tan çok daha zorlu olduğunu da dile getirdi.

"Karantina yetmiyor"

SARS salgınını yaklaşık 6 ay içerisinde kontrol altına almayı başaran bilim insanlarının Covid-19 ile mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Hong Kong Üniversitesi’nden görevli Yuen Kwok-yung, “Bu salgını Temmuz ayına kadar kontrol almamızın imkanı yok gibi” dedi.

Araştırmayı yöneten Yuen Kwok-yung, “Maske takmaya devam etmelisiniz, kişisel hijyene önem vermelisiniz. Öncelikle virüs olup olmadığını anlamak için test yapmalısınız. Bizim yaptığımız araştırma 14 günlük karantinanın yeterli olmadığını gözler önüne serdi. Sınırlarımızı tekrar açtığımızda turistlere yine test yapılmalı” dedi.

Clinical Infectious Diseases isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırmayı yöneten Yuen Kwok-yung ve ekibi, Covid-19 hastası 6 kişiden elde edilen dokuları incelediklerinde, SARS’ın 48 saatte ürettiğinden 3.2 kat daha fazla virüs ürettiğini keşfetti. Araştırma ekibinde yer alan araştırma görevlisi doçent doktor Chu Hin, “Bazı vakalarda Covid-19 48 saatte 100 kere kendini yenilerken SARS’ta bu 10 ile 20 arasında kalıyordu” dedi.

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