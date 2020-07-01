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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Karadan Çinde ortaya çıkan yeni domuz gribiyle ilgili uyarı
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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan G4 H1N1 virüsüyle ilgili uyarı

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribiyle ilgili uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Ateş Kara
Prof. Dr. Ateş Kara

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Kara, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" ifadelerini kullandı.

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