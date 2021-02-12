Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz: Koronavirüsün varyantı okulların açılmasını öteledi

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınıyla amansız mücadele sürüyor. Bugüne kadar 2 milyon 300 binden fazla insanı öldüren ve 100 milyondan fazla insana enfekte olan virüsün İngiltere’de yeni bir varyantı ortaya çıktı. Mutasyona uğramış koronavirüs, ülkemizde de görüldü.

Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyonlu virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. 3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adet de kökeni belli olmayan varyant tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı.

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"Türkiye'de en fazla saptanan mutasyon"

Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği mutasyona ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz,bu durumun salgın hastalıklarda beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

Varyanta ilişki dikkat edilmesi gereken asıl durumun uygulanacak tedbirlere adapte olmak olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz, “İngiliz varyantı dediğimiz varyant 1’in bulaşma hızının yüzde 40 ila 70 oranında daha yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de en fazla saptanan mutasyon bu. İngiltere ile yakın ilişkilerimiz, oradan buraya gelen giden sayısının çok olması ve bu varyantın ilk olarak Eylül'de ilk olarak saptanmış olması nedeniyle şu anda Türkiye'de de aslında bu varyantın yayıldığını kabul edebiliriz. Önlemlerimizi de buna göre almamız gerekiyor artık. Şu bir kere kesin, mevcut kısıtlamalara, hiçbir şekilde azaltmadan devam etmek zorundayız. Mevcut önlemlere rağmen eğer bu varyant gerçekten baskın hale gelirse, bu önemler de yetersiz kalabilir. Zaten kaygı da buradan kaynaklanıyor" dedi.

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"Varyant baskın hale geldiğinde vakalar katlanıyor"

Bu varyant baskın hale geldiğinde her 9-10 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, “Yani (bu varyantın görüldüğü vakalar) yüzde 1’se, 10 günde yüzde 2 ve bu şekilde katlanarak gidiyor. Hesaplamalara göre Amerika'da Mart'ın ortasında bu varyantın baskın olacağı öngörülüyor. Bizde şu an tam olarak hangi yüzdedeyiz henüz bilmiyoruz ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde daha fazla analiz yapılmış olacak. Daha net bir rakama ulaşacağız. Böylece daha yakından takip edebileceğiz. Bunun yapılabilmesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Varyant 1’in şöyle bir tehlikesi var, evet bulaşıcılığı yüzde 40-70 daha fazla artırdığını biliyoruz ama daha da önemlisi İngiltere'de yapılan analizlerde, aslında mortalitede de (ölümlerde) yüzde 30’luk bir artıştan söz ediliyor ki çok yüksek aslında bu. O nedenle çok kontrollü bir şekilde, yakından izlememiz gerekiyor süreci" şeklinde konuştu.

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Okulların açılması varyant yüzünden ötelendi

Salgın hastalıklarla mücadelenin çok dinamik bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıldır çok dinamik bir süreçteyiz. Önümüzdeki yılı da bu şekilde yakından izleyerek, önlemleri alacak şekilde belirlemek lazım. Tarihte bu dönemler daha bile uzun sürmüştür. Biz çok erken dönemde, daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama acele edersek, bu umudumuz boşa çıkabilir. Onun için bu yılı hepimiz aşıya ulaşana kadar kontrollü bir şekilde hatta eskisinden çok daha fazla dikkatli olarak geçirmek durumdayız. Okulların açılması planlanıyordu Şubat ortası gibi. Ama bu varyant kaygısı nedeniyle ötelenmiş oldu. Ama köy okulları açılabilir. Çünkü kontrolü daha kolay ve orada ciddi bir eşitsizlik oldu, ulaşamayanlar var eğitime. O da tehlikeli bir şey. Kar zarar gözetilerek köy okullarının açılması düşünebilir."