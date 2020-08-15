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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Porf Dr Yamanel Okulların ertelenmesi doğru bir karar, grip aşısını kesinlikle öneriyoruz
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Porf. Dr. Yamanel: Okulların ertelenmesi doğru bir karar, grip aşısını kesinlikle öneriyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Yamanel ''Eylül ayında hem kapalı ortamların yoğunlaşması hem okulların açılmasıyla vaka sayılarının artabileceğini düşünüyoruz, daha dikkatli olmamız gerekiyor'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Ankara Bürosu'nu ziyaret ettiği sırada okulların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Ziyarette konuşan Yamanel, artan vaka sayılarının Kurban Bayramı’nın yansımaları olduğunu söyledi. Yamanel, "Beklediğimiz artışlar. Ama çok ciddi, sağlık sistemimizi zora sokacak kadar büyük artışlar olmadı. Ağustos ayında sayılarda çok ciddi azalmalar bekliyorduk. 2'nci dalgayı da eylül-ekim gibi bekliyorduk ama daha henüz birinci dalganın üzerine küçük pikler görmeye başladık. Eylül'de daha dikkat etmemiz lazım. Eylül ayında hem kapalı ortamların yoğunlaşması hem okulların açılmasıyla vaka sayılarının artabileceğini düşünüyoruz. O nedenle vatandaşımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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'GRİP AŞISINI KESİNLİKLE ÖNERİYORUZ'

Sonbaharda grip faktörünün ortaya çıkacak etkenler arasında olduğunu ifade eden Yamanel, "Covid-19 ile grip belirtileri birbirine çok benziyor ve karışabilir. Bu nedenle mutlaka grip aşısı olmak gerekiyor. Grip aşısını bütün vatandaşlarımıza kesinlikle öneriyoruz" diye konuştu. Yamanel, Çin'de dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit edilmesine ilişkin ise, "Dondurulmuş gıdalarda virüse rastlanılabilir. Ve dondurulmuş gıdalarda virüsün yaşama ihtimali daha uzun oluyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdaları aldığımız zaman çözdükten sonra mutlaka çok iyi şekilde pişirmemiz gerekiyor. Dondurulmuş gıdalarda virüs uzun süre yaşayabilir" dedi.

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'OKULLARIN AÇILMASI ZORDU'

Yamanel, Bilim Kurulu önerisiyle okulların açılmasının 1 ay ertelenmesine ilişkin ise, şunları kaydetti:

  • "Okullar bir aylık bir gecikmeyle açılacak. Bu gecikmenin ardından da belli sınıfların açılması gündemde. Böyle olunca da seyreltilmiş bir model oluyor ve online eğitimde diğer sınıflar için devam edecek. Okullarda daha güvenli bir ortam olacak. Bu vaka sayılarıyla okulların açılması biraz zordu. Bu nedenle alınan karar bence çok doğru. Tabi ki bir ay sonra da yine vaka sayılarının değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Buna göre karar alınacaktır. Kararlar anlık olarak değişebiliyor. Çünkü çok dinamik bir süreç."

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'KURULLARA UYMAMIZ GEREKİYOR'

Yamanel, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "Bu konuda yine en başından beri söylediklerimizi söylüyoruz. Aşı bulunana kadar ya da çok etkin bir tedavi olana kadar bizim aşımız; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıdır. Bunlara hastalığın sonuna kadar her ortamda çok ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor" diye konuştu.
Yamanel ayrıca, Rusya'nın geliştirdiğini açıkladığı koronavirüs aşısına ilişkin ise, "Aşıyı bulduk' açıklamaları bizim için sevindirici açıklamalar. Ama tabi ki güvenliğinin, güvenirliğinin ve etkinliğinin tam olarak ortaya konması lazım. Bunları beklemekteyiz. Yani güvenlik ve etkinlik çalışmalarını tam olarak görmek lazım. O zaman içimiz rahat edecek. Bunun da ben 2021 yılının ortalarında olacağını tahmin ediyorum. O zamana kadar ki aşımız her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve hijyen kuralları" dedi.

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