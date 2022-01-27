Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener BA2 varyantı nedeniyle film başa saracak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Omicron'un alt varyantı olan 'BA.2'nin, salgının kontrolünü geciktirdiğini belirterek, "Türkiye'de Omicron pikinden sonra ikinci 'BA.2' piki görebiliriz. 'BA.2' varyantının gündeme gelmesi, filmi başa saracak. Bu durum, bazı hesapları yeniden yapmamız gerektiğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak! BA.2 varyantı nedir?
Prof. Dr. Alper Şener

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Omicron'un alt varyantı 'BA.2'nin, salgının kontrolünü geciktirdiğini söyledi.

Bu varyantın aşıdan kaçabilme potansiyeline dair kaygılara dikkat çeken Şener, şunları söyledi:

  • "Bu varyantların aşıdan kaçabilme potansiyeli olduğuna dair çok ciddi kaygılar var. Hala netleşmiş bir veri yok ancak daha yüksek çoğalma potansiyeline sahip olan 'BA.2' hepimizi tedirgin etti. Bu varyantın aşılanmaya rağmen hala baskın hale gelmesi çok ilginç. 'Omicron'u bastıracak düzeyde bulaş çemberinde olması da oldukça ilginç. Bu varyantlar, işi çok karıştırıyor. Salgının kontrol altına alınmasını geciktiriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 'BA.2' gündeme geldi. Zamana yayılarak Türkiye'de de bu varyant tespit edilecek gibi görülüyor. Danimarka'da 'BA.2' alt varyantı, 'Omicron' varyantını 3 hafta içinde sahadan sildi. 'Omicron'u kısa sürede sahadan silmesi 'BA.2' varyantının çok hızlı bağlandığını gösteriyor. Türkiye'de de ikinci bir 'BA.2' piki görebiliriz. Bu durum maalesef filmi başa sarmak olacak."

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"YÜKSELME TRENDİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Vaka artışının beklenen durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, "Yükselme trendini, 'Omicron' gündeme geldiğinden beri bekliyorduk. Vaka sayılarındaki yükselme trendi bir süre daha devam edecektir, diye düşünüyorum. 'Omicron' varyantı, dünyanın ve Türkiye'nin gündemine oturduğu andan itibaren 'Omicron'un alt varyantı olan 'BA.2' varyantı konuşulmaya başladı. Aynı varyant Hindistan'da da dominant hale geldi. 'BA.2' baskın hale geldiği ülkelerde hastaneye yatış ve yoğun bakım oranlarında bir artışa sebep olmadığı görülüyor. Hala 5 milyon civarında hiç aşılanmamış grup var. Yeni varyantlara karşı en hassas grup bunlar. Üçüncü dozunu olmamış ya da aşılanmamış grup içinde 65 yaş üstü olan ve yandaş hastalığı olan bir kesim de bulunuyor. 'BA.2', bu hasta grubunda her halükarda hastaneye ve yoğun bakıma yatışa neden olarak ölüm vakalarında yeniden bir sıçrama yaşanabilir" dedi.

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"MEVCUT AŞILARDA GÜNCELLEME OLABİLİR"

Her yeni varyantla beraber benzer senaryoların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Bu filmi başa sarmaya engel olacak tek şey yaygın aşılama, yaygın aşılamaya sadık kalmadır. Varyantların aşıdan kaçma potansiyeli olabilir ancak maskeden kaçma potansiyeli yok. Mevcut aşılarda bir güncelleme gelebilir diye bir düşüncem var. 'Omicron'da bunu yaşıyoruz. Aşılamaya rağmen enfekte görüyoruz ancak hafif atlatıyorlar. Bu durum, 'BA.2' alt varyantında farklı seyredebilir. Salgın, gündemden düşmüş değil. Bu periyodu atlatmak hepimizin elinde. İki dozda ilk bağışıklamayı sağlıyoruz. Üçüncü doz antikor yanıtını arttırıyor. Antikor oranınız ne kadar yüksekse virüsle karşılaştığınız zaman, virüsü bloke etme oranınız o kadar yüksek. Virüs bloke edildiğinde bırakacağı hasar da daha az oluyor. Üçüncü dozun çok önemli olduğunu 'Omicron'da gördük. Bu durumun 'BA.2' varyantında da farklı olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br>
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Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
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Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
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İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.
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Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br>
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Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br>
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Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br>
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İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br>
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br>
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Ateş veya titreme<br>
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Öksürük
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Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br>
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Tükenmişlik
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Kas veya vücut ağrıları<br>
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Baş ağrısı<br>
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Yeni tat veya koku kaybı<br>
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Boğaz ağrısı<br>
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Tıkanıklık veya burun akıntısı<br>
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Mide bulantısı ya da kusma<br>
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İshal
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İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br>
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Yüksek ateş,<br><br>
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Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik...
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Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...


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