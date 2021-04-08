Koronavirüs Bilim Kurulundan kritik toplantı Ramazanda tam kapanma masaya yatırılacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Ramazan'da tam kapanma masaya yatırılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Ramazan ayında alınacak önlemler görüşülecek, tam kapanmaya yönelik kararını açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Bilim Kurulundan kritik toplantı: Ramazanda tam kapanma masaya yatırılacak
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Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.

Tam kapanma netleşecek

Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken tedbirleri 11 maddede sıraladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken tedbirleri 11 maddede sıraladı
  • Bilim Kurulu'nun olası bir tam kapanma kararı için gözler, toplantıda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.

Selimiye Camii'nde ramazan hazırlığı: Avizeleri gül suyuyla temizlendi
FOTOĞRAF 21
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Edirne'de Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Cami, ramazan ayında yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyareti için koronavirüs tedbirlerine hazırlanıyor.
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Cami dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yazılı etiketler ile hatırlatılma yapıldı.
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Ayrıca camiye maskesiz gelenlere maske verilerek, kalabalık oluşmasını önleyen ahşap çitlerden cami içinde alanların bölünerek tedbir alındı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından, tüm camilerde olduğu gibi tarihi Selimiye Cami'nde de teravih namazları kılınmayacak.
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Edirne'de avlusu ve bahçesiyle birlikte 6 bin kişiden fazla kişinin birlikte ibadet ettiği Selimiye Camii, İslam aleminin önemli ibadet hanelerinde biri olma özeliğini taşıyor.
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Tarihi caminin dev avizesinde bulunan bin ampulü gül suyu ile silinerek temizlendi.
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Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, cami çalışanları tarafından büyük bir titizlikle gül suyu ile silinen ampuller, tarihi cami içinde ziyaret edenler hoş bir koku ile karşılanıyor.
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Edirne İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, Selimiye Camii'nde ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Camiye girildiğinde maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor ve hemen dezenfektan sürülüyor.
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Camide namaz kılma yerlerimiz işaretlendi ve sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde camilerimiz hazır hale getirildi. Sadece burası değil tüm camilerimizde en az 1 metre arayla işaretler bırakıldı.
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İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi şu anda en güvenilir yerler camilerdir. Kardeşlerimiz beş vakit namaz olsun, gerek diğer zamanlarda da Selimiye Camii'ni ziyaret edebilirler.
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Ramazan gelmeden önce tüm imam arkadaşlarımıza 13 maddeden oluşan bir talimat gönderdik. Camiden bakım onarım ve çevre tanzimine dikkat edilecek.
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Cübbe ve sarıkların temiz olmasına dikkat edilecek. Her camide cami görevlilerince mukabele okunacak.
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Selimiye Camii'nde mukabele, sohbet ve canlı yayın her gün saat 11-12 arasında olacak ve gerekli tedbirler cami görevlilerince sağlanacak.
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Ramazanda aldığımız bunlar gibi birçok tedbir var. Kardeşlerimize tavsiyemiz şudur, bu ramazan ayında Kur'an ayı olduğu için mutlaka bir hatim indirelim dedi.
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Ramazan ayında vurulan Covid-19 aşısının orucu bozmadığına vurgu yapan Bozkurt, Fıkıh kitabında aşının orucu bozmadığı belirtiliyor.
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Kardeşlerimiz gerek Covid-19 olsun gerek diğer aşılar olsun iğne dahi orucu bozmuyor.
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Ancak serum şeklinde olursa, vücuda gıda içerikli şeyler hariç diğer iğneler orucu bozmaz.
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Vatandaşlarımızın can güvenliği daha güvenli, insanların sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Tüm kardeşlerimiz rahat olsun diye konuştu.
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Selimiye Camii'nde ramazan hazırlığı: Avizeleri gül suyuyla temizlendi
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, tarihi Selimiye Cami, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayına hazırlanıyor. Avizeleri gül suyuyla temizlenen, dezenfekte edilen camide sosyal mesafe yerleri belirlendi. Edirne İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, "Camiye girildiğinde maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor ve hemen dezenfektan sürülüyor. Camide namaz kılma yerlerimiz işaretlendi ve sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde camilerimiz hazır hale getirildi. Sadece burası değil tüm camilerimizde en az 1 metre arayla işaretler bırakıldı" dedi.

Teravihi evde kılalım
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