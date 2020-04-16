Koronavirüs Binlerce kişi öldükten sonra AB İtalyadan özür diledi
DÜNYA

Binlerce kişi öldükten sonra AB İtalya'dan özür diledi

Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen İtalya'ya hiçbir Avrupa ülkesinden yardım eden olmamıştı. Ölü sayısının 22 bine dayandığı ülkeye yardım edemedikleri için özür dileyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Salgına hazırlıksız yakalandık. İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan von der Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu. Von der Leyen, koronavisür krizi patlak verdiğinde "kimsenin hazır olmadığını" kabul ederek "İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum" dedi.

AB'den geç gelen özür mektubu: Artık İtalya'nın yanındayız
KORONAVİRÜS
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"Herkesi korumamız gerekiyordu"

Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı" diye konuştu. Von der Leyen, Avrupa'nın artık dayanışma içinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini savunarak "Avrupalı olmaktan gurur duyduğunu" ifade etti.

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Birlikte daha güçlü olacağız

  • "Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir" diyen von der Leyen, tüm yalan bilgi yayan taraflara bunu sonlandırmaları için çağrıda bulunarak doğru bilgi aktarmanın öneminin altını çizdi. Von der Leyen, Avrupa'da kritik tıbbı malzemenin "her yöne nakledildiğini" ve imkanı olan tüm üyelerin birbirine destek olmaya başladığını söyledi.

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Avrupa'nın artık "farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini" geride bırakması gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var." vurgusunu yaptı.

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