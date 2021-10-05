Koronavirüs BioNTech aşısının enfeksiyonu önleme etkinliği 6 ay sonra düşüyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

BioNTech aşısının enfeksiyonu önleme etkinliği 6 ay sonra düşüyor

ABD'de yapılan bir araştırma Pfizer-BioNTech aşısının 6 ay sonraki etkisini gözler önüne serdi. Araştırmada, aşının enfeksiyona karşı koruma yeteneğinin ilk ayında yüzde 88 olduğu ancak beş ay sonra yüzde 47'ye düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
BioNTech aşısının enfeksiyonu önleme etkinliği 6 ay sonra düşüyor
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Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. NTV'de yer alan habere göre, önemli tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlanan çalışmada, aşının Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruma yeteneğinin ilk ayında yüzde 88 olduğu, ardından beş ay sonra yüzde 47'ye düştüğü tespit edildi.

ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesindeki yaklaşık 3,4 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, aşının ilk kullanıma sunulduğu Aralık 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arası incelenirken, aşının hastaneye yatış ve ölümü önlemedeki etkinliğinin, daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Delta varyantına karşı bile en az altı ay boyunca yüzden 90'ın üzerinde olduğu aktarıldı.

  • Çalışmada aşının Delta varyantına karşı etkinliğinin ilk ayın ardından yüzde 93 olduğu, dört ay sonra ise yüzde 53'e düştüğü bildirilirken, diğer corona virüs varyantlarına karşı etkinlik ise yüzde 97'den yüzde 67'ye düştüğü vurgulandı.

‘DELTA, AŞIDAN TAMAMEN KAÇAN BİR VARYANT DEĞİL’

Çalışma ile ilgili konuşan Kaiser Permanente Güney Kaliforniya Araştırma ve Değerlendirme Departmanından çalışma lideri Sara Tartof, "Bize göre bu, Delta'nın aşı korumasından tamamen kaçan bir varyant olmadığını gösteriyor" dedi.

Tartof, "Öyle olsaydı, aşılamadan sonra muhtemelen yüksek koruma görmezdik, çünkü bu durumda aşılama işe yaramazdı. Düşük başlar ve düşük kalırdı" diye konuştu.

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ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın kıdemli başkan yardımcısı ve baş sağlık görevlisi Luis Jodar ise, "Varyantlara özel analizimiz, aşının Delta da dahil olmak üzere mevcut tüm endişe verici türlere karşı etkili olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

  • Geçtiğimiz günlerde de ABD Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olanların bağışıklığının 7 ay sonra oldukça azaldığı tespit edilmişti.

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