BioNTech’de imza atıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bu gece (dün) 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yılsonuna kadar ya da Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

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KULLANMAK İSTEYENDEN ONAY ALINACAK

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak.