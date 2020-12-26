Koronavirüs BioNTechde imza atıldı
BİLİMSEL GELİŞMELER

BioNTech’de imza atıldı: Türkiye BioNTech ile anlaştı mı?

BioNTech’de imza atıldı

Alman BioNTech şirketiyle koronavirüs aşısı için anlaşma sağlandı. Haberi Twitter’dan duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imzalanan anlaşma çerçevesinde, ay sonuna kadar 550 bin doz, Mart sonuna kadar da 4,5 milyon doz aşının teslim edileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bu gece (dün) 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yılsonuna kadar ya da Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

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KULLANMAK İSTEYENDEN ONAY ALINACAK

  • Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak.

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